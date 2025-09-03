芥川賞作家・高瀬隼子の小説、初の映画化！『うるさいこの音の全部』

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）から発売中の、高瀬隼子さんの小説『うるさいこの音の全部』の映画化が決定し、原作者、主演、監督、脚本の3名からコメントが届きました。

■高瀬隼子さんの小説、初の映画化！

『おいしいごはんが食べられますように』で第167回芥川龍之介賞を受賞した高瀬隼子さんが、「作家デビュー」を描き、2023年に発表された小説『うるさいこの音の全部』の映画化が決定しました。



主人公・長井朝陽役を演じるのは、2014年「第18回ニコラモデルオーディション」にてグランプリを獲得(総勢11,256人)し、4年半雑誌『nicola(ニコラ)』(新潮社)専属モデルを務め、連続テレビ小説『虎に翼』、ドラマ『先生さようなら』『約束 ～16年目の真実～』ほか現在公開中の映画『長崎-閃光の影で-』にも出演と活躍の幅を広げる川床明日香さん。

■『うるさいこの音の全部』あらすじ

ゲームセンターで働く主人公・長井朝陽が、ペンネーム・早見有日として小説家デビューし文学賞を受賞。世の中に早見有日が注目されると、朝陽自身が兼業作家であったことも職場、友人、地元にも知れ渡るようになっていく。そこから周囲の朝陽に対する接し方が少しずつ変化し、次第に小説の世界が現実を侵食し始める…。



■原作『うるさいこの音の全部』で描かれる人間模様を映画ならではの表現で再構築

日常に潜む微細な違和感、人間の内面における心理の揺れ動きを深くえぐりだした原作は、私たち多くの読者にも「言葉にはし難いけれどわかる気がする」と自分ごととして作品世界へ没入させる。

今回結集した映画制作チームは「小説内で描かれている主人公の感情の繊細な動きを、主人公が出会う人物たちとのコミュニケーション（あるいはコミュニケーション不全）を通して表現し、そのうえで映画というフォーマットにおいて、この物語を構築することで生まれる新たな化学反応を多くの方に観ていただきたい」という強い決意のもと、映画化に踏み切った。

監督を務めるのは、『ぬけろ、メビウス!!』（2023年）の加藤慶吾。人間ドラマを丁寧に紡ぎ出す手腕で若者の葛藤を描き、注目を集めた。脚本は、『ぬけろ、メビウス!!』でも監督とタッグを組んだ村上かのん。これまで数多くのオリジナル作品で人間関係の複雑さを緻密に描き出してきた彼女が、原作小説の持つ繊細な心理描写、特殊な構成を、映画ならではの表現をもって、監督と共に再構築する。

映画『うるさいこの音の全部』は2025年秋に撮影を開始し、2026年冬の公開を目指し、現在鋭意制作が進められている。この文学作品の新たな映像表現、そして日本映画界に一石を投じるであろう挑戦に、ぜひご注目ください。

■コメント

原作：高瀬隼子さん、主演：川床明日香さん、監督：加藤慶吾さん、脚本：村上かのんさんから届いたコメントをご紹介します。

■原作：高瀬隼子

思春期の頃の「ほんとうの自分ってなんだろう」という悩みを、成長するにつれ、「青くさい」と笑って、なかったことにしましたが、結局はずっと捕らわれ続けているのかもしれません。

こう見られたい自分、そう見られてしまう自分、意識している自分と、意識されている自分。

自分にとってのわたしと、他者にとってのわたしを、イコールでまっすぐ結べないことが、時々叫び出したくなるほどくるしいです。

この物語を書いたのは、そういった「くるしい」が頭の中でがんがん鳴り響き、うるさくてたまらなかった時でした。

自分の書いた小説が映像化するのは初めてで、人物が、物語が、スクリーンの中でどのように息をするのか、全然想像できなくて、すごく楽しみです。

【著者略歴】高瀬隼子

1988年愛媛県生まれ。東京都在住。立命館大学文学部卒業。2019年『犬のかたちをしているもの』で「第43回すばる文学賞」を受賞しデビュー。2022年『おいしいごはんが食べられますように』で第167回芥川賞を受賞。著書に『犬のかたちをしているもの』『水たまりで息をする』『いい子のあくび』『め生える』『新しい恋愛』がある。

■長井朝陽役/主演：川床明日香

脚本を読んでみて、

仕事をしている私と生活している私。同じであるけど違う。

私はこれまでにそのことについて何度考えを巡らせたのだろうと思いました。

でもそれは家族や友達といる時の自分、学校や会社での自分といったどんな人も感じたことのあるものなのではないのかと思います。

同じであるのに違う自分への違和感たちをどう映像に映し出せるのだろうと今から胸をときめかせています。

撮影はこれからではありますが、皆様に素敵な作品を届けられるのではないだろうかと確かに感じています。初主演、身が引き締まる思いです。

これまでとこれからの全てに感謝して長井朝陽を生きていきます。よろしくお願いします。

川床 明日香

2002年7月10日生まれ。福岡県出身。

2014年「第18回ニコラモデルオーディション」にてグランプリを受賞（総勢11,256人）。雑誌「nicola（ニコラ）」の専属モデルを4年半務め、CM「積水ハウス」で注目を集める。 2021年はサカナクション「SAKANAQUARIUM アダプト TOUR」に出演。 近年の出演作は舞台『こまつ座 第153回公演「フロイス -その死、書き残さず-」』、映画「長崎ー閃光の影でー」「室町無頼」「ブルーイマジン」「沈黙のパレード」、連続テレビ小説「虎に翼」、ドラマ「先生さようなら」「約束 ～16年目の真実～」など。 NHK FM「サカナクション・山口一郎 ～Night Fishing Radio～」にレギュラー出演中。

■監督：加藤慶吾

高瀬隼子さんの書く物語に心から引き込まれ、そして出会ったのが『うるさいこの音の全部』。自分なんかがこの作品を映画化することを考えていいものか・・・映画化するには難易度が高すぎやしないか・・・と逡巡しましたが、頭に駆け巡る映像をどうしても形にしたいという初期衝動から、この企画を立ち上げました。

個人的な話になりますが、私は平日日中に会社員をしながらの映画監督です。そんな自分だからこそ、主人公・朝陽の置かれた境遇に深く共感し、その感情をよりリアルに描けるのではないかと信じています。

この作品のテーマに共鳴してくれた、素晴らしいキャスト・スタッフの方々と共に、秋からの撮影に向けて準備を進めています。本作と向き合えるかけがえのない時間を噛み締めながら、皆様に届けられる日を楽しみに、撮影を進めていきたいと思います。

脚本：村上かのん

主人公は「小説を書いている人」から「小説家」になったことで、外野からのうるさい音と自身の中で生じる軋轢音に戸惑います。耳を塞ぎたくなるそれらの音は、新しいステージや節目において誰しもが感じるものなのかもと思ったりします。受け入れると諦めるは似て非なるもの。絡みつく音の中でもがく主人公を応援してください。

高瀬さんからお預かりした大切な物語を壊さないことを第一に、映画には映画の味付けをしました。小説を先に読んでいらっしゃっても、映画を先にご鑑賞になっても、どちらも楽しめる作品になっています。リバーシブルで味わってください。

■映画『うるさいこの音の全部』クラウドファンディングも開始予定

最高のクオリティでこの作品を完成させ、一人でも多くの観客に届けるため、クラウドファンディングも開始予定。集まった資金は、製作費を中心に充てられ、宣伝・広報費、そして支援者へのリターンに充当される。最新情報は公式サイト（https://uruoto-movie.jp）ならびにX公式アカウントからも発信。

■原作情報

書名：『うるさいこの音の全部』

著者：高瀬隼子

発売：2023年10月10日

ページ数：264ページ

判型：四六判 上製 上製カバー装

定価：1760円 (税込)

ISBN: 978-4-16-391761-0

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163917610

『うるさいこの音の全部』高瀬隼子（文藝春秋）

