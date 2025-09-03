オフィスナビ　事業拡大に伴い東京本社を港区赤坂に移転

オフィスナビ株式会社

「オフィス探しからオフィスづくりまで」ワンストップでオフィスコンサルティングを提供するオフィスナビ株式会社（東京本社：東京都港区赤坂2丁目2-12 NBF赤坂山王スクエア4F、代表取締役：金本修幸）は、2025年9月1日に東京本社を移転し、新オフィスにて業務を開始いたしました。新オフィスでは、オープンなコミュニケーションスペースや最新設備の整備により、より一層コミュニケーション強化を図り、社員の創造性と生産性を最大化してまいります。

【新オフィスのコンセプト】

新オフィスは、企業理念である「オフィスと人を より良く繋ぐ」という想いから着想を得て、 オフィスと人、人と人を結び、あらゆる交流の「結び目」となる場として設計しています。

2本の紐が中央で結び目をつくる姿をモチーフに、オフィス内を走る大きな2方向の動線が交わる地点に、人が自然と集まり、滞留できるスペースを配置。

社員同士はもちろん、来訪者との間にもコミュニケーションが生まれやすい、人と人を繋ぐ場を目指しました。

また、空間に用いる素材も「繋ぐ」というテーマを体現しています。 レトロな趣を感じさせるガラスブロックやテラコッタ調タイルと、現代的なスチール調の素材という、 異なる時代・質感を持つ素材をあえて同じ空間で組み合わせることで、 異なるもの同士がひとつに結ばれ、新たな価値が生まれる“結び目”としてのオフィスを表現しました。

《新オフィス所在地》

〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目2-12 NBF赤坂山王スクエア4F

TEL： 03-5244-4848 （変更なし）

FAX: 03-5244-4849 （変更なし）

《アクセス》

東京メトロ南北線・銀座線 溜池山王駅徒歩1分

東京メトロ千代田線・丸ノ内線国会議事堂前駅徒歩3分

東京メトロ千代田線 赤坂駅徒歩6分

【オフィスナビ株式会社 会社概要】

設立：2002年8月

資本金：3,000万円

代表取締役会長：金本 修幸

代表取締役社長：種田 充博

【事業内容】

・オフィス検索・オフィス仲介サービス「オフィスナビ(R)︎」の運営

（https://www.office-navi.jp/）

・居抜きオフィスマッチングプラットフォームサイト「居抜きオフィスナビ」の運営

・レンタルオフィス検索サイト「Rental Office Search」の運営

・倉庫物件検索サイト「ロジナビ(R)︎」の運営業

・オフィス移転支援サービス／オフィスコンサルティング

・オフィスビルのリーシング・売買・管理業務

・オフィスの内装デザイン・設計・施工業務

・オフィス移転に伴うファシリティマネジメント業務