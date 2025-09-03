ANRI主催、写真新人賞「夜明け前｜New Photography Award」第２回の応募を開始

ANRI

独立系ベンチャーキャピタルANRI（東京都港区：代表パートナー 佐俣アンリ、以下 ANRI）は、2024年より、次世代の表現者の可能性を見出し伴走する写真新人賞「夜明け前｜New Photography Award」を、主催・運営しています。

応募総数772件を集めた昨年の第１回目に続き、今年2025年、第２回の応募が開始いたしましたことをお知らせいたします。12月にグランプリを決定し、受賞者は多様な活動支援を受けられます。

「夜明け前｜New Photography Award」とは

独立系ベンチャーキャピタル、ANRI株式会社が主催・運営する「夜明け前｜New Photography Award」は、写真ジャンルにおいて新しい表現を目指す人を応援・支援するため、2024年に立ち上げられた新しいアワードです。

応募資格や作品形態に制限を設けず、各人が自由に思い描く写真表現を、広く募っています。



本アワードでは、年に一度グランプリ受賞者を決定します。

受賞者へは、創作活動支援金として賞金300万円のほか、個展開催と写真集出版の権利付与と費用ご提供、作家活動に関する相談など、写真表現者として大きく羽ばたくために必要な支援を、幅広くさせていただきます。

写真賞立ち上げの経緯とこれまでの歩み

ANRI株式会社は、シード期のスタートアップに特化して投資をおこなう独立系のベンチャーキャピタルであり、多くの起業家の事業実現を手厚く支援しています。

そうした支援の対象を、写真メディアを用いて新しい表現を目指す人へも拡大したく、2024年に写真新人賞を立ち上げました。

第一回の「夜明け前」には772件の応募があり、そのなかから写真家グループGC magazine がグランプリに選ばれました。

第２回「夜明け前」の概要

撮影：黒田菜月撮影：黒田菜月

写真新人賞「夜明け前｜New Photography Award」では、応募資格に年齢や居住地などの制限はありません。応募作品についてもジャンル・被写体・手法などに制限は設けていません。写真表現を募集しますが、写真の定義もしていません。「あなたの考える写真表現」を見せてほしい、との思いからです。

応募形式はオンラインのみ。一次審査、候補者数名によるプレゼンテーション最終審査を経て、グランプリを決定します。

グランプリ選出者には、300万円の創作活動支援金、個展の開催と写真集制作、創作へのフォローアップを得る権利を授与します。

募集概要の詳細は、ウェブサイト内の「応募要項」をご覧ください。

第2回「夜明け前」応募要項 :https://yoakemae.org/entry/

応募・審査の流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40191/table/72_1_41fd2f4d9f614d63be2d9e6052af4608.jpg?v=202509040426 ]

審査員

本年度の審査員4名が、すべての応募作品に目を通したうえで、候補者を選出します。候補者によるプレゼンテーション審査を経て、審査員合議のうえグランプリ1名を選出します。

小林エリカ / 作家・マンガ家。著書に『女の子たち風船爆弾をつくる』『トリニティ、トリニティ、トリニティ』『マダム・キュリーと朝食を』『光の子ども』（1～3）ほか。アーティストとして個展、グループ展参加も多数。鈴木理策 /写真家。2000年『PILES OF TIME』で第25回木村伊兵衛写真賞受賞。写真集に『KUMANO』『知覚の感光板』『冬と春』など、個展に「意識の流れ」「水鏡」ほか多数。

姫野希美 / 出版社・赤々舎代表。2006年赤々舎を立ち上げ、志賀理江子『CANARY』、浅田政志『浅田家』、藤岡亜弥『川はゆく』、石川竜一『絶景のポリフォニー』など、写真集や美術書を中心に刊行多数。佐俣アンリ/ ANRI代表パートナー。2012年、27歳でベンチャーキャピタル「ANRI」を設立。インターネットやディープテック領域をはじめ、多数の投資を実施し続ける。

選出後の機会

グランプリに選出された1名には、

・創作活動支援金として300万円の授与

・受賞1年後をめどに個展開催の権利と個展制作に対するフォローアップ

・写真集制作の権利と写真集制作に対するフォローアップ

・スタッフ、審査員と創作活動上の相談をおこなう定期ミーティング

を提示させていただきます。

「夜明け前」ウェブサイト :https://yoakemae.org

ANRIについて

ANRIは「圧倒的未来」をビジョンに掲げ、世界を一変させる次なる起業家を支援する『Changer Capital』です。2012年のANRI1号ファンド設立より、一貫してシードステージのスタートアップ投資を実行。運用総額 約800億円弱、300社以上に投資支援をしています。六本木ヒルズに1200平米のインキュベーションオフィス『CIRCLE by ANRI』を運営し、より起業家と近い環境で、起業の準備段階からサポートできる体制を整えています。

ANRIサイト :https://anri.vc

会社概要

社名：ANRI株式会社

代表者：代表パートナー 佐俣アンリ

所在地：東京都港区六本木６丁目１０－１六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

企業HP：https://anri.vc

お問い合わせ先

「夜明け前」 運営事務局

〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI内

yoakemae@anri.vc