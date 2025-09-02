包容力がある人はモテる！包容力についてのイメージや体験談を200人にアンケート調査

株式会社アイベック

「包容力」という言葉を聞くと、どんなイメージを抱きますか？

異性にとって魅力的な要素であることはなんとなく理解していても、「具体的にどのような行動や態度を指すのか、はっきりとはわからない」という人もいるかもしれません。

そこで今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、成人男女200人を対象に「包容力」に関するアンケート調査を実施しました。

包容力がある人の魅力と実際の体験談、そして包容力を身につけるための方法を紹介します。

1.ほとんどの人が包容力がある異性に魅力を感じている

まず、「包容力のある異性は魅力的だと思いますか？」という質問に対する回答を見ていきましょう。

「思わない」と答えた人は、わずか5人という結果となりました。

包容力は性別を問わず、多くの人にとって魅力的な要素であることがわかります。

では、「包容力」とは一体どんなものなのでしょうか？

「包容力と聞いてイメージするものはなんですか？」という質問を行ったところ、「心の広さや度量の大きさ」と回答した人は84人、「優しさや思いやり」と答えた人は74人でした。

単に相手に優しく接するだけでなく、どんな状況でも相手の言動を受け止めることのできる心の余裕や器の大きさが、包容力の核となっているようです。

では、どんな時に異性に対して包容力を感じるのでしょうか。

2.異性に対して包容力があると感じた実際のエピソード

ここでは、アンケートに寄せられた異性に対して包容力を感じたエピソードを紹介していきます。



2-1.仕事のフォローをしてくれた

・仕事で落ち込んでいる時に、変なアドバイスをせずに話を聞くだけ聞いてくれた。（女性）

・仕事でのミスで落ち込んでいた時に励ましてくれた。（男性）

・仕事で失敗したときに、どんまい！と明るく励ましてくれた時。（男性）

仕事をしていると、ストレスを感じたり、失敗して落ち込んだりすることがありますよね。

そんな時に支えになってくれる人に対して、包容力があると感じる人は多いです。

魅力的に感じ、恋愛対象として意識してしまうこともあるでしょう。



2-2.精神的に安定している

・私がイライラして言うことが明らかに間違っていても真っ向から否定せず黙って聞いてくれて同調してくれると包容力を感じます。（女性）

・キレることも不機嫌になることもなく常にお互いが楽しい状態にしてくれた。（女性）

・自分がイライラしているときに妻が落ち着いてなだめてくれた。（男性）

人は誰しも感情的になったり、イライラしたりすることがあります。

しかし、包容力がある人は、自分の感情に振り回されず、相手の感情の波を受け止めることができます。

精神的に安定していて、包容力があると感じる人は多いようです。



2-3.自分のことを受け入れてくれる

・仕事の愚痴をついついこぼしてしまった時でも、受け止めて励ましてくれるなど優しく包んでもらえた感覚が嬉しかったです。（男性）

・自分が言っていることを上手に受け止めてくれる。（男性）

・私の話をじっくりゆっくり聞いてくれた。（女性）

仕事の愚痴や弱音を誰かに聞いてほしい時ってありますよね。

そんな時、こちらの話を優しく聞いて受け止めてくれる相手に対し、包容力を感じる人もいます。

自分の意見や考えを尊重し、ありのままを受け入れてくれると、安心感を得ることができるのでしょう。



2-4.落ち込んでいる時に支えになってくれた

・落ち込んでいるときに、何気ない一言を掛けてくれた。その時はその一言で、かなり気分が楽になった。（男性）

・大丈夫だよ、一緒に考えていこうねと抱きしめてくれた時は包容力を感じました。（女性）

・とてもつらいことがあった時に、ただ抱きしめてくれた。うんうんと話を聞いてくれただけで、相当心が軽くなった。（女性）

人生には、どうしようもなく落ち込んでしまう瞬間があります。

そんな時にそっと寄り添い、支えとなってくれる人は、何物にも代えがたい存在です。

安心感を与えてくれる言葉や行動に、包容力を感じる人は少なくありません。

3.包容力がある人になる方法

包容力とは、相手の感情や状況を理解し、受け入れることができる心の広さのことです。

包容力は、決して特別な才能ではありません。

日々の意識と努力で誰もが育むことができる能力です。

最後に、包容力のある人になるための具体的なステップを3つ紹介します。



3-1.相手の気持ちを想像する

包容力がある人になりたいなら、相手の立場に立って物事を考えるようにしましょう。

目の前の人が「何を考えているのか」「どんな気持ちでいるのか」「なぜそのような行動をとっているのか」を想像する癖をつけてください。

自分の価値観だけで判断せず、相手の背景にある感情や状況を理解しようと努めることが、真の共感へとつながります。

相手の気持ちを想像すれば、求めているリアクションを取ることができるでしょう。



3-2.相手の話をしっかり聞いてあげる

相手が話している時は、途中で遮らず、最後まで耳を傾けることを徹底しましょう。

自分の意見やアドバイスを押しつけるのではなく、まずは相手の言葉を受け止めるようにしてください。

相槌を打ったり、「わかります」といった共感の言葉を挟んだりすれば、相手は「自分の話を真剣に聞いてくれている」と感じ、安心して心の内を話せるようになります。



3-3.常に笑顔でいることを意識する

常に笑顔でいることを意識するのも、包容力を高める上で非常に効果的です。

笑顔は相手に安心感と親近感を与え、話しやすい雰囲気を作り出します。

笑顔を心がけるだけで、周囲の人々からの信頼を得やすくなり、結果として心の余裕も生まれるでしょう。

包容力のある人は異性から魅力的に映る

今回のアンケート調査で、包容力が異性からモテる非常に魅力的な要素であることがわかりました。

包容力は、人と人との深い信頼関係を築き、より豊かな人間関係を育むために重要な能力です。

包容力がある人になりたいなら、相手の気持ちを想像し、話をしっかりと聞き、そして笑顔で接するようにしましょう。

これらのシンプルな行動の積み重ねが、あなたの包容力を育み、周囲の人々を惹きつける大きな魅力になります。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性・成人女性

アンケート母数：男性100名、女性100名(合計200名)

実施日：2025年7月3日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）https://happymail.co.jp/

調査会社：株式会社アイベック

