Monozukuri Ventures、米国ディープテックの最新知見を日本語で届ける「Monozukuri US」を本格展開

ディープテック領域に特化したベンチャーキャピタルのMonozukuri Ventures（本社：京都市及び米国ニューヨーク市、CEO：牧野成将）は、スタートアップと企業の協業を支援するプログラム「Monozukuri Innovation Institute（MII）」の一環として、日本語による情報発信メディア「Monozukuri US」を本格展開いたします。米国のディープテック・エコシステムに関する最新情報を、日本国内の企業やスタートアップに向けて分かりやすくお届けします。

「Monozukuri US」とは

「Monozukuri US」では、米国ディープテック・エコシステムにおける政策動向、VCトレンド、大企業のイノベーション事例、M&Aの実務などを、日本語で毎週1～2本配信しています。現地取材や業界関係者とのネットワークを通じて、日本国内では得にくい一次情報を分かりやすく解説することを特徴としています。

主な記事例：

「Deep Tech Forum」の開催

- 防衛産業向けイノベーション予算が2年で10倍の20億ドルに。政策と民間資本が支える「フィジカルAI」(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/2-10-20-ai)- 【随時更新中】Climate Week NYC 2025 注目イベントガイド(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/climate-week-nyc-2025-9-21-9-28)- 【イベントレポート】Winning the AI Race - Nvidia CEO ジェンスン・フアン氏講演(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/winning-the-ai-race-nvidia-ceo-ai)- 増え始めたリバース・アクハイアと投資家への影響(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/m-a)- 動画で学ぶ「オープンイノベーション」最新6本エピソード(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/6-413a30)- 再始動したロボティクス議員連盟と米国の政策動向(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/deep-research-87abdc)- 生成AI時代のエネルギー戦略と製造業の再構築(https://mii.monozukuri.vc/c/cfe157/6-2024-11)

Monozukuri Venturesは、米国のディープテック・スタートアップ、投資家、支援機関が集まる国際カンファレンス「Deep Tech Forum」を主催しており、これまで北米で7回、日本で2回の開催実績があります。

次回は「Deep Tech Forum + Startup Showcase NYC 2025」として、2025年9月22日～23日にニューヨーク・Brooklyn Navy Yardにて開催予定です。参加者は500名を超える見込みで、米国を代表するスタートアップによる招待制Demo Day、大学・CVCによるピッチ、製造業・気候・ライフサイエンスのパネルディスカッションなどが予定されています。

詳細はこちら：https://monozukuri.vc/ja/events/dtf_nyc2025/

さらに、2026年3月には「Deep Tech Forum Tokyo（仮）」の開催を予定しており、日本の大企業・大学と海外の投資家・支援機関をつなぐ国際的なハブを目指します。



今後もMonozukuri Venturesは、米国の知見とネットワークを活かしながら、日本企業・スタートアップの「現場目線」に寄り添った情報提供・事業連携を進めてまいります。

Monozukuri Venturesについて

Monozukuri Venturesは、京都とニューヨークを拠点に、ハードウェア・スタートアップへのVCファンドの運営と、ハードウェアの試作・製造に関する技術コンサルティングを提供する企業です。

2020年1月に、Makers Boot Campを運営する株式会社Darma Tech Labs（京都市）と、FabFoundry, Inc.（ニューヨーク市）が、2社のハードウェア・スタートアップ支援の経営資源を結集して発足しました。これまでに日米のハードウェア・スタートアップ58社（日本27社、米国31社）に投資しています。またスタートアップ企業を中心に250以上の試作や量産化のプロジェクトを支援しています。（数値はいずれも2025年3月末時点）

