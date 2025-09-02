競合分析ツール『Semrush（セムラッシュ）』「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展およびセミナー登壇のお知らせ｜株式会社オロ
競合分析ツール『Semrush（セムラッシュ）（https://semrush.jp/）』の国内総代理店を務める、株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、2025年9月8日（月）～9月10日（水）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「マーケティング・セールス World」に出展します。
■『マーケティング・セールス World』について
マーケティング・セールス Worldは、マーケティングや営業などのフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。業務の効率化や生産性向上を目指す企業のマーケティング、営業、広告・販促、CS・CX、EC担当の皆様が、最新の製品やサービスを比較検討したり、セミナーで最新トレンドを学ぶことができる展示会です。
今回、オロ（Semrush）が出展するのは、SEOやWeb広告・SNS運用などに関する製品・サービスが出展する専門展『マーケティング支援EXPO』です。
SEO、広告、SNS、コンテンツマーケティングなど、Web集客/デジタルマーケティングにご関心や課題をお持ちの方は、ぜひ当日お気軽にSemrushブースまでお立ち寄りくださいませ。
【展示会開催概要】
■展示会名称：マーケティング・セールス World 2025 夏 東京
■会期：2025年9月8日(月)、9日(火)、10日(水) 10:00-17:00
■会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール（※マーケティング支援EXPOは南1ホール）
■当社ブース：S05-37
■主催：マーケティング・セールス World 実行委員会（エバーリッジ株式会社）
■公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
■アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/
■セミナー登壇について
オロは、会期中に開催されるセミナーに登壇いたします。
開催期間（9/8～10）の3日間、全日程同じ内容で登壇いたしますので、ご都合のよい日程にてぜひご参加ください。
○セミナー開催概要
登壇テーマ：AI 検索時代のSEO戦略とAIドリブンな運用体制のつくり方
登壇者：株式会社オロ Semrushカスタマーサクセスマネージャー 藤澤 康二
登壇日時：9月8日（月）14:00～14:40 ※申込はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo#d)
9月9日（火）14:00～14:40 ※申込はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo#e)
9月10日（水）14:00～14:40 ※申込はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo#f)
※リンク先ページにて「オロ／Semrush」のセミナーを選択してお申込みください。
※3日間とも同内容を予定しております
参加費：無料
■出展プロダクト一覧
・Semrush(セムラッシュ)(https://semrush.jp/)
Semrushは全世界1,000万以上のユーザーが利用する、オールインワン競合分析ツールです。
SEO、広告、SNS、コンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティングの様々な領域における競合調査・分析が可能です。
このツール一つで、自社サイトや競合サイトの分析、戦略立案、施策実行までを効率的に行えます。
●下記のようなお悩みをお持ちの方におすすめです！
「SEOの順位が伸び悩んでいる」「SEOのインハウス化を進めたい」
「競合の集客キーワードを知りたい」「広告費用対効果が低い」
「ターゲットに届くキーワード選びに迷っている」「効果的なコンテンツアイデアが浮かばない」
「SEOからSNS、広告運用まで、マーケティングの効果を最大化したい」
など
●Semrushは日本国内/国外、いずれもマーケターの皆さまから高い評価をいただいております！
・国外でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価
※G2.com SEOツール部門においてユーザー人気度/満足度 ともにNo.1を獲得（2025年8月時点）(https://www.g2.com/categories/seo-tools?utf8=%E2%9C%93&order=popular)
・国内でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価
※ITreview Grid Award 2025 Summer SEOツール部門 Leader獲得（2025年8月時点）(https://www.itreview.jp/products/semrush/reviews)
※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp
オロは『Semrush』の国内総代理店です。
★7日間無料トライアル実施中です！上記サービスサイトからお申し込みいただけます。
・Semrush Enterprise(https://oroactivecampaign.ac-page.com/semrush-enterprise-ja)
Semrush Enterpriseは、通常版『Semrush』の強力な機能をベースに、
さらにデータ統合・BI・AIを組み合わせることで、SEOの業務をより戦略的かつ効率的に推進できる上位版ツールです。
通常版『Semrush』でも、SEO分析や競合調査などを多角的に行うことができますが、
Semrush Enterpriseでは、複数のデータを自動で集約・可視化し、AIによる分析・提案を通じて意思決定や施策実行のスピードをさらに高めることが可能です。
ご導入企業様では、 チームメンバー1人あたり週20時間以上の工数削減や、生産性の10倍向上などを実現していただいております。
主な機能は以下の通りです。
============================
・AIによる自動データ分析で、複雑なSEO課題に対する具体的な改善施策を提案
・各種ツールとのシームレスな連携、およびBI機能で、ROIの可視化を実現
・キーワードに基づくコンテンツ改善・リライト提案
・自然検索と広告のパフォーマンス比較による費用最適化
・サイトディレクトリ単位のパフォーマンスの可視化・検証
・コンテンツ作成のAI利用（コンテンツ作成の自動化、内部リンク最適化のレコメンドなど）
========================
開催期間中、Semrush Enterpriseのご紹介をブース(S05-37)内およびセミナー会場にて実施いたしますので、ぜひSEOのパフォーマンスを上げていきたいという皆様にご参加いただけますと幸いです。
※Semrush Holdings, Inc. 会社概要
社名 ：Semrush Holdings, Inc.
設立 ：2008 年
所在地 ：800 Boylston Street Suite 2475 Boston, MA 02199
代表者 ：Oleg Shchegolev
事業内容：Semrush の開発、運用、管理、サポート
■本サービスに関するお問い合わせ先
株式会社オロ Semrush担当：中村
TEL：050-5783-5103 /Mail：info_semrush@jp.oro.com
■報道に関するお問い合わせ先
株式会社オロ 広報担当
TEL：050-5783-5386 / Mail：info@jp.oro.com