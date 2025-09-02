INFORICH、設立10周年を機に新たなブランドムービーを公開。柿本ケンサク氏を監督に起用し、「ChargeSPOT」を基軸に″安全性″と″利便性″、″楽しさ″を両立した世界観を表現

株式会社INFORICH

株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、2015年9月2日の会社設立から10周年となる本日、INFORICHが提供するサービスの世界観を示したブランドムービーを公開いたしました。

近年、スマートフォンやデジタルデバイスが日常生活に欠かせないインフラとなる一方で、モバイルバッテリーによる発火事故の増加など、これまで以上に安全で快適な充電環境の整備が求められています。こうしたなか、INFORICHではモバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」の展開を通じて、日本全国と世界のリアルな接点をつなぎ街に溶け込む次世代インフラを築いてきました。そして、このインフラ上で利便性と安全性を両立し、ワクワクを届ける領域横断でのサービス提供と拡充に注力を続けています。

今回公開したブランドムービーでは、「ChargeSPOT」や「CheerSPOT」などINFORICHが提供するサービスを通じ、誰もが便利で安全に、ワクワクした気持ちで日々を過ごすことのできる社会を実現したい、というINFORICHの思いを込めています。

また、合わせて “10周年10企画キャンペーン” の後半施策と代表メッセージの公開を通じ、“ロケーション×テクノロジー” で価値創出を目指す企業として、使命を明確にし今後の展望を発信していきます。

INFORICH 新ブランドムービーについて

【ブランドムービーに込めた思い】

新たに公開したブランドムービーでは、INFORICHの掲げるミッション「Bridging Beyond Borders ─ 垣根を超えて、世界をつなぐ」の実現に向けて、“ロケーション×テクノロジー” を軸としたサービスが人々の生活や社会を豊かにしていく様子を表現しています。

INFORICHがこれまで、安全で快適な充電インフラの提供を目指し「ChargeSPOT」で築いてきたプラットフォームは、現在、シェアリングサービスの提供のみにとどまらず、広告やエンターテインメント、行政や企業との連携など、多様に機能を拡張しながら、人々の生活を豊かにする新たな価値を生み出そうとしています。

INFORICHの提供するサービスが、さまざまな人やモノ、コトの可能性を見出し、それぞれの価値を高めることでより便利で豊かな社会を実現する。そんな未来への第一歩を表現したのが、本ブランドムービーになります。

【ブランドムービー概要】

本ブランドムービーは、映像作家、写真家としてクリエイティブな映像世界を追求する柿本ケンサク氏を監督に起用。疾走感のあるテンポで、未来への期待を感じる躍動的な映像に、INFORICHの世界観が反映されています。

公開日：2025年9月2日（火）

監督・撮影監督：柿本 ケンサク

助監督：秋山 真二

撮影チーフ：田安 仁

照明：森寺 テツ

プロデューサー：鈴木 篤

制作会社：DOTS&LINE

INFORICH ブランドムービーはこちら：

10周年記念10企画キャンペーン施策

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rYwHovoVsvE ]

10周年を記念した「INFORICH 10周年記念10企画キャンペーン」では、これまでの感謝を込めて2025年8月からユーザー向けの特別還元施策を実施中です。

企画の後半では、新たなコラボレーションや限定施策を展開し、より多くのユーザーに日頃の感謝を還元できる取り組みを予定しています。

【10周年記念10企画キャンペーン 後半企画】

10企画キャンペーンの第2弾の企画概要を下記にお知らせいたします。

（第1弾キャンペーンの内容についてはこちら参照ください。 https://inforich.net/10th-anniversary-10-campaign ）

５. U22割キャンペーン 8/10（日）～10/31（金） ※現在開催中

詳細はこちら：https://inforich.net/chargespot-u22-discount

６. 「ChargeSPOT」×Luupのコラボキャンペーン 9/1（月）～9/30（火） ※現在開催中

詳細はこちら：https://chargespot.jp/article/8062/

７.「CheerSPOT」クーポンプレゼントキャンペーン 10～11月実施（予定）

８. “＃あの時の「ChargeSPOT」”投稿キャンペーン 11月実施（予定）

“「ChargeSPOT」があって助かった！” エピソードを募集。当選エピソードを元にショートドラマを制作予定です。

９.「mamaro」×「ChargeSPOT」連動キャンペーン ※時期調整中

ラストの10企画には、大型のコラボレーションを予定。詳細は10月初旬に発表いたします。

さまざまな還元施策をとおして、INFORICHの提供サービスをより身近に感じていただける機会を創出していきます。

代表による10周年メッセージ

INFORICH 代表取締役 Group CEO 秋山 広宣より、創業10周年を迎えた思いと今後の展望をお伝えするメッセージを公開しました。次の10年に向けたビジョンとして、 “ロケーション×テクノロジー” を軸とした新しい価値創出、グローバル展開の加速、社会インフラの進化を見据えた挑戦について語っています。

代表メッセージはこちら：https://note.com/inforich_japan/n/ne13e90e47238