APTO、「PyCon JP 2025」にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社APTO「PyCon JP 2025」について

PyCon JPは、日本最大のPythonコミュニティイベントで、Pythonコミュニティメンバーが主体となって運営する非営利の国際カンファレンスです。一般社団法人PyCon JP Associationが主催しています。

2024年東京開催では650人が参加し、アジアや欧米など、世界各国から、Pythonのコア開発者を含む、エキスパートや愛好者が集まりました。

初の地方開催となる「PyCon JP2025」では、「あつまれPythonのピース」をテーマに、広島で開催されます。会場は、平和記念公園内の国際会議場。平和を願い、発信し続けてきたこの地で、Pythonが大切にしてきた「多様性」や「オープンさ」を、あらためて感じられるイベントになるでしょう。

本カンファレンスの象徴として、大塚あみ氏とSebastian Ramirez 氏が選ばれました。

大塚氏の「#100日チャレンジ」は、授業で義務的に触れる Python、生成 AI とともに学ぶ Python、そして 100 本のアプリを量産する熟練者という3つの段階を一気に横断し、学習の可能性を更新しました。若手のみならずシニアが新潮流と向き合うヒントにもなる物語です。

Ramirez 氏は、型ヒントや async を駆使した FastAPI で「まだ教科書に載らない書き方」を世界の現場に提示し続け、経験の浅い人には次の階段を、熟練者にはコードを見直す刺激を与えます。

PyCon JP 2025では、この二名を起点に、参加者一人ひとりが自分の 「Python のピース」 を見つけ、「いま、どう学ばれ、どう使われているか」 を問い直し、「いま求められる PyCon」を創り、その成果を共有する場となることを目指します。

APTOはこれまでAIデータ企業として、幅広いお客様のデータ課題を解決してきました。本カンファレンスの理念に賛同し、ゴールドスポンサーとして協賛しております。

チケット購入・詳細はこちらから :https://2025.pycon.jp/ja

カンファレンス名：PyCon JP 2025

開催期間：

（カンファレンス）2025年9月26日(金)-2025年9月27日(土)

（スプリント）2025年9月28日(日)

会場：広島国際会議場

会場住所：〒730-0811 広島県広島市中区中島町1-5

主催：一般社団法人PyCon JP Association

主催メンバー：PyCon JP 2025 主催メンバー

座長：西本 卓也

カンファレンス公式HP： https://2025.pycon.jp/ja(https://2025.pycon.jp/ja)

「PyCon JP2025」スポンサー：https://2025.pycon.jp/ja/sponsors(https://2025.pycon.jp/ja/sponsors)

株式会社APTOについて

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社情報

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F

403号室

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

