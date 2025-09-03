過去最多122社が参加！福井・越前鯖江の伝統工芸と産業を体感するオープンファクトリーイベント「RENEW/2025」10月10～12日開催

一般社団法人SOE

越前鯖江の産業観光を通じた地域づくりに取り組む一般社団法人SOE（代表理事：内田徹）は、福井県鯖江市・越前市・越前町のものづくりを紹介する国内最大級のオープンファクトリーイベント「RENEW/2025（リニュー）」を、2025年10月10日（金）から12日（日）まで開催いたします。

RENEWは、「来たれ若者、ものづくりのまちへ」をコンセプトに、2015年にスタートしたオープンファクトリーイベントです。

開催地となる越前鯖江エリアは、越前漆器や越前和紙、越前打刃物、越前箪笥、越前焼などの伝統工芸に加え、眼鏡や繊維などの7つの地場産業が半径10km圏内に集まるものづくりのまちです。期間中は、地域の工房や企業が一斉に開放され、職人の技を間近で見学したり、ワークショップを通して手仕事の魅力に触れることができます。

昨年は3日間でのべ約4.8万人の来場者を迎え、年々産地の熱量が高まっています。そして、11回目の開催となる今回は、過去最多となる122社が参加します。1,500年以上にわたり受け継がれてきた伝統工芸をはじめ、現代の暮らしに合わせて進化するものづくりや、福井の食・歴史・文化を体感できる多彩なプログラムをぜひお楽しみください。

約80社の工房やショップがひらかれる！工房見学・ワークショップ・ファクトリーショップで産地の今を体感

職人からものづくりの背景や工夫を学べる工房見学や、漆塗り、紙漉き体験、オリジナルめがねづくりなど、各社が趣向を凝らして展開するワークショップは、RENEWの魅力のひとつです。作り手と直接話せるファクトリーショップでは、デッドストックや市場に出回らない一点ものなど、産地ならではの商品との出会いが待っています。また、フードパークには、山うにやソースカツなど、福井のローカルフードが楽しめるキッチンカーが集結。さらに、参加事業者やゲストを招いたトークイベントも開催予定です。

参加事業者一覧 https://renew-fukui.com/exhibitor/

観光や食のプロが越前鯖江の奥深さを伝える―― ガイド同行のオフィシャルツアーと、3日間限定の「FOOD&CRAFT RESTAURANT/CAFE」

オフィシャルツアーは、地域を熟知するガイドが同行し、越前漆器や越前和紙などテーマごとに組まれた特別コースを専用車で巡るプログラム。見どころを効率よく回りたい方や、深く知りたい方におすすめです。3日間限定でオープンする「-L'aisance × RENEW- FOOD&CRAFT RESTAURANT」では、福井市のフレンチレストラン「L'aisance（レゾンス）」が、福井の食材と越前鯖江の器で構成するコース料理を提供。さらに今年は、福井の老舗菓子店と千葉のピーナッツブランドがコラボレーションした「-Bocchi × 昆布屋孫兵衛- FOOD&CRAFT CAFE」が初登場。今回限りのデザートコースを味わうことができます。（※要事前予約）

オフィシャルツアー、FOOD&CRAFT RESTAURANT/CAFE

予約サイト https://craftinvitation.stores.jp/

自分にぴったりの“巡り方”が見つかる、まちを歩くウォーキングツアーや「RENEW TRAVEL STAND」

RENEWは気ままに歩いてもよし、少しだけ道案内を頼ってもよし。産地のサポーター「あかまる隊」と一緒に歩くウォーキングツアーでは、まちの景色や人との出会いをゆっくり味わえます。河和田案内所「うるしの里会館」に設けられた「RENEW TRAVEL STAND」では、スタッフが気になる工房や過ごし方を聞きながら、その人に合った巡り方を提案します。会場間の移動には、便利な「RENEWシャトルバス」や「RENEWタクシー」も。気になった場所へ、思いのままに足を運べるサポートも充実しています。

開催概要

名称｜RENEW/2025 （リニュー/2025）

日程｜2025年10月10日（金）～10月12日（日）

※時間は事業者、コンテンツによって異なります

開催場所｜福井県鯖江市・越前市・越前町全域

〈河和田案内所〉うるしの里会館（鯖江市西袋町40-1-2）

〈今立案内所〉旧山口ニット工場（越前市岩本町14-8）

公式HP ｜https://renew-fukui.com/

Instagram ｜@renew_fukui(https://www.instagram.com/renew_fukui/)

主催・企画・運営:一般社団法人SOE/RENEW実行委員会

特別協力:福井県、鯖江市、越前ものづくりの里プロジェクト協議会、めがねのまち鯖江元気再生協議会、株式会社中川政七商店、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、一般社団法人関西イノベーションセンター

協力:越前市、越前町、公益財団法人ふくい産業支援センター、日本商工会議所、近畿経済産業局、JR西日本

アートディレクション:TSUGI

【同時開催】

KOGEI COMMONS Empowered by MUFG

全国各地から11団体のオープンファクトリーイベントが集結する「KOGEI COMMONS Empowered by MUFG」を初開催します。異なる地域の技や知恵が交わることで、作り手同士、そして来場者との対話が生まれ、日本のものづくりの未来をともに育む場が開かれます。マーケットやワークショップを通じて「作る・触れる・語る」を体感し、自分たちの暮らしや地域を見つめ直す機会を創出します。

日時｜2025年10月10日（金）～10月12日（日）

10日(金)13:00～19:30、11日(土)10:00～18:00、12日(日)10:00～16:00

会場｜うるしの里会館産業振興ホール・中庭

WEB｜https://kogeicommons.jp/

主催｜一般社団法人SOE

共催｜株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、一般社団法人関西イノベーションセンター

ショップ型博覧会「まち／ひと／しごと -Localism Expo Fukui -」



「ものづくり・食・教育・福祉・コミュニティ・IT・防災」といったキーワードで、社会的意義の高い活動を紹介するショップ型の博覧会です。今年は、河和田エリアと今立エリアの2カ所で開催予定。全国から14団体が出展し、製品や取り組みをご紹介します。

日時｜2025年10月10日（金）～10月12日（日）

10日(金)13:00-19:30、11日(土) 10:00-18:00、12日(日) 10:00-16:00

会場｜河和田会場（福井銀行 河和田支店2階）、今立会場（旧山口ニット工場）

出展者：〈河和田会場〉tokyobike（東京）、SHINTO TOWEL（大阪）、TRUNK DESIGN（兵庫）、うなぎの寝床（福岡）〈今立会場〉バイオ消臭液「きえ～る」（北海道）、SEAM.SHOES（秋田）、明日 わたしは柿の木にのぼる（福島）、Bocchi（千葉）、KAJI FACTORY PARK / TO&FRO（石川）、LIVE DESIGN School（全国/京都）、JAPAN MADE PROJECT（全国/大阪）、地産地匠アワード by 中川政七商店（奈良）、天理 倉の耕流祭（奈良）、ゆいまーる沖縄（沖縄）

アクセス情報

アクセス情報 https://renew-fukui.com/access/

産地概要

越前鯖江エリア（鯖江市・越前市・越前町）は、越前漆器・越前和紙・越前打刃物・越前箪笥・越前焼といった伝統工芸に加え、眼鏡や繊維などの地場産業が半径10km圏内に集まる「ものづくりのまち」です。

1,500年以上の歴史をもつ産業もあり、福井のものづくりは、受け継がれた技術に新たな工夫を重ねながら発展してきました。たとえば越前漆器は伝統工芸にとどまらず業務用にも活路を広げ、今では国内シェアの8割以上を誇ります。鯖江の眼鏡は、世界に先駆けてチタンフレームの量産に成功し、その精度と品質で国際的な評価を得ています。こうした柔軟なものづくりの姿勢は、今の産地にも息づいています。近年はファクトリーショップが40店舗以上立ち上がり、全国から移住して携わる若者も増加。産地に新たな風が吹きはじめています。

RENEW

「RENEW（リニュー）」は、福井県鯖江市・越前市・越前町で開催する、持続可能な地域づくりを目指したオープンファクトリーイベント。「来たれ若者、ものづくりのまちへ」をコンセプトに、2015年にスタートし、2025年で11回目の開催を迎えます。

会期中は、越前漆器・越前和紙・越前打刃物・越前箪笥・越前焼・眼鏡・繊維の7産地の工房・企業を一斉開放し、見学やワークショップを通じて、作り手の想いや背景を知り、技術を体験しながら商品の購入を楽しめます。

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人SOE pr@soe.or.jp

https://soe.or.jp/