株式会社ブランドクラウド

企業のブランド価値向上を支援する株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：叶野 雄与）は、女性特有の健康課題をテクノロジーでサポートする「フェムテックサポート」を福利厚生として新たに導入したことをお知らせいたします。本制度の導入により、多様なバックグラウンドを持つ従業員一人ひとりが心身の健康を保ちながら、安心して長く働き続けられる職場環境の構築を推進してまいります。

フェムテックサポート導入の背景

株式会社ブランドクラウドは、全従業員が心身ともに健康で、その能力を最大限に発揮できる環境づくりを重要な経営課題と捉えています。

近年、政府が推進する女性活躍推進法などを背景に、多くの企業で女性の活躍が期待される一方、女性特有の健康課題が、キャリア形成や日々の業務パフォーマンスに影響を及ぼすケースも少なくありません。こうした課題は、個人の問題として見過ごされがちで、職場で相談しづらいという声も多く聞かれます。

当社では、多様なバックグラウンドを持つ従業員一人ひとりが、ライフステージの変化に柔軟に対応しながら、安心して長期的にキャリアを築ける組織づくりを目指しています。そのためには、これまで見過ごされがちだった女性特有の健康課題に企業として積極的に向き合い、具体的な支援策を講じることが不可欠であると判断いたしました。

この度のフェムテックサポート導入は、女性従業員が自身の健康に、主体的かつ前向きに向き合える環境を提供することで、組織全体の生産性向上と、よりインクルーシブな企業文化の醸成に繋がるものと考えております。

新福利厚生制度「フェムテックサポート」の概要

「フェムテックサポート」は、女性従業員が抱える特有の健康課題を包括的に支援するものです。主なサポート内容は以下の通りです。

■ 主なサポート内容- 専門家へのオンライン相談:産婦人科医やヘルスケアの専門家に対し、匿名で健康に関する悩みをチャット形式で相談できます。周囲に話しにくいデリケートな問題も、プライバシーを守りながら気軽に専門家のアドバイスを受けることが可能です。- 体調管理アプリの提供:月経周期や日々の体調を記録・管理できるアプリケーションを提供します。自身の体調リズムを把握し、仕事やプライベートのスケジュール管理に役立てることが可能です。- 生理用品等の購入費用補助:業務時間中に必要となる生理用品や関連アイテムの購入費用を会社が負担。急な体調変化への不安を軽減し、安心して業務に集中できる環境を整えます。（※国内従業員のみ対象）- ヘルスケアコンテンツの提供:セルフケアや女性の健康に関する知識を深めるためのオンラインコンテンツを提供します。リテラシー向上を促し、従業員自身の健康維持・増進をサポートします。

※これらのサポートはすべて、従業員が任意で利用できます。

■ 対象者

当社の女性従業員全員

※今後は、女性の配偶者やお子様を持つ男性従業員への利用拡大も検討してまいります。

今後の展望

当社は今後も、従業員一人ひとりのウェルビーイング（心身の健康と幸福）を経営の根幹に据え、時代の変化や多様化するニーズに対応した先進的な人事制度や福利厚生の導入を積極的に推進してまいります。

また、すべての従業員が安心して長期的なキャリアを築き、いきいきと働き続けられるような、持続可能な組織の実現を目指していきます。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年には、アジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

URL：https://www.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)