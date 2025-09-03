新サービス『AI対策もできるBtoB特化サイト制作』を正式リリース！AIにも人にも選ばれる専門性の高いサイト作りを。

『AI対策もできる BtoB特化サイト制作』を正式にリリース

株式会社Hub Works

株式会社HubWorks（本社：東京都中央区、代表取締役：近藤諒太朗）は、2025年9月、BtoB企業向けの新サービス『AI対策もできる BtoB特化サイト制作』を正式にリリースしました。

本サービスは、弊社の強みである専門性とBtoBマーケティングの知見を活かし、ユーザーを納得させる専門的なサイトを制作できる体制を構築。単なるデザイン刷新に留まらず、SEOとLLMO、マーケティング戦略を兼ね備えたサイト制作を実現します。

BtoBサイト制作の詳細はこちら :https://irodoru-web.com/service/btob

背景：AIに選ばれるサイト作りが急務

AIの普及により、情報収集の入り口は検索エンジンに加え、生成AIにも広がっています。こうした中で企業からは、「AIから選ばれるサイトをつくりたい」という要望が増えています。

HubWorksはこのニーズに応えるため、BtoB事業の経験者による制作体制と、独自のLLMO計測ツールを組み合わせ、AI時代にふさわしい「AIにも選ばれるBtoBサイト制作」を実現しました。

サービス概要

『BtoB特化サイト制作』では以下を提供します：

・BtoBサイトの制作とマーケティング支援

・BtoB領域の採用サイト制作

・BtoBサービスサイト改善によるSEO上位化

・オウンドメディア構築（記事・ホワイトペーパー・事例制作）

・独自LLMOツールでのAI引用調査・分析やコンサルティング

特徴：HubWorksならではの3つの強み

1BtoB経験者による制作

BtoB事業に携わった専門家のみが制作に関与。業界理解を前提に「刺さる」コンテンツを設計。

2独自ツールでのLLMO計測・分析

AIが引用を可視化。競合比較や時系列分析など対応可能。

3BtoBコンテンツ制作にも対応

ホワイトペーパーや事例記事など、リード獲得につながる専門コンテンツ制作も一貫して実施。

今後の展望

今後は、製造業・IT・人材業界など特定業界への最適化も進め、企業が成果を出せるWebサイト制作を支援してまいります。また、AIでの引用されるサイトの分析・調査を継続してまいります。

＜株式会社HubWorks概要＞

会社名：株式会社Hub Works

所在地：104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F

設立： 2018年10月1日

代表者：代表取締役 近藤諒太朗

HP：https://wehubworks.com/

事業概要：コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」 https://contentsfactory.jp/

：サイト制作サービス「IRODORU」 https://irodoru-web.com/

：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営 https://hubspaces.jp/