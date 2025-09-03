新サービス『AI対策もできるBtoB特化サイト制作』を正式リリース！AIにも人にも選ばれる専門性の高いサイト作りを。

株式会社Hub Works


『AI対策もできる BtoB特化サイト制作』を正式にリリース

株式会社HubWorks（本社：東京都中央区、代表取締役：近藤諒太朗）は、2025年9月、BtoB企業向けの新サービス『AI対策もできる BtoB特化サイト制作』を正式にリリースしました。


本サービスは、弊社の強みである専門性とBtoBマーケティングの知見を活かし、ユーザーを納得させる専門的なサイトを制作できる体制を構築。単なるデザイン刷新に留まらず、SEOとLLMO、マーケティング戦略を兼ね備えたサイト制作を実現します。



BtoBサイト制作の詳細はこちら :
https://irodoru-web.com/service/btob


背景：AIに選ばれるサイト作りが急務

AIの普及により、情報収集の入り口は検索エンジンに加え、生成AIにも広がっています。こうした中で企業からは、「AIから選ばれるサイトをつくりたい」という要望が増えています。


HubWorksはこのニーズに応えるため、BtoB事業の経験者による制作体制と、独自のLLMO計測ツールを組み合わせ、AI時代にふさわしい「AIにも選ばれるBtoBサイト制作」を実現しました。




サービス概要

『BtoB特化サイト制作』では以下を提供します：


・BtoBサイトの制作とマーケティング支援


・BtoB領域の採用サイト制作


・BtoBサービスサイト改善によるSEO上位化


・オウンドメディア構築（記事・ホワイトペーパー・事例制作）


・独自LLMOツールでのAI引用調査・分析やコンサルティング







特徴：HubWorksならではの3つの強み

1BtoB経験者による制作


BtoB事業に携わった専門家のみが制作に関与。業界理解を前提に「刺さる」コンテンツを設計。


2独自ツールでのLLMO計測・分析


AIが引用を可視化。競合比較や時系列分析など対応可能。


3BtoBコンテンツ制作にも対応


ホワイトペーパーや事例記事など、リード獲得につながる専門コンテンツ制作も一貫して実施。


今後の展望

今後は、製造業・IT・人材業界など特定業界への最適化も進め、企業が成果を出せるWebサイト制作を支援してまいります。また、AIでの引用されるサイトの分析・調査を継続してまいります。


＜株式会社HubWorks概要＞


会社名：株式会社Hub Works


所在地：104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F


設立：　2018年10月1日


代表者：代表取締役　近藤諒太朗


HP：https://wehubworks.com/


事業概要：コンテンツ制作BPO事業「コンテンツファクトリー」　https://contentsfactory.jp/


　　　　：サイト制作サービス「IRODORU」　https://irodoru-web.com/


　　　　：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営　https://hubspaces.jp/