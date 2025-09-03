2025年8月27日（水）・28日（木）・29日（金）「JAPAN BUILD OSAKA」に出展いたしました！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は会員企業が350社を突破いたしました。

「リアル」にこだわった学びの機会を積極的に提供しているJGBAでは、会員会社の更なる情報共有と交流機会の創出の輪を広げるべく、インデックス大阪にて2025年8月27日(水)～29日(金)に開催されました「JAPAN BUILD OSAKA-建築・土木・不動産の先端技術展」に初出展して参りました。

当日は191の出展社と多くの来場者で賑わいを見せておりました。

弊社のブースにも非常に多くの方々に足を運んでいただき、2021年から開催してきたイベント、セミナー、視察会のポスターや写真、JGBAの紹介資料をご覧いただきながら、JGBAの取り組みについて知っていただくことができました。

大坂開催の展示会は初出展であった為、新たな輪の構築に繋がるいい機会となりました。

ご来場いただきました皆様、ありがとうございました！！

また、8月28日(木)には田島代表の講演会も開催され、「加盟企業350社のJGBAからみた伸びている工務店の傾向を分析」をテーマに、伸びている団体の代表だからこそわかる、伸びている工務店の傾向や特徴をわかりやすく解説されました。

設立4年を迎えた本年で会員企業は330社を突破し、そこから8ヶ月でさらに20社以上の企業様に加盟していただきました。JGBAは今後も初参加の展示会を含め数々の展示会に参加し、会員企業の輪を拡げて参ります。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。

セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。

そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社などの企業により2021年１月に発足。住宅業界を盛り上げるべく、実際の経験に基づいた会員限定での動画コンテンツ公開や住宅会社向けセミナー、勉強会・視察会・交流会・ゴルフコンペなどのイベントを開催している。“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



