AMIRIがアンバサダーのカネロ・アルバレスをフィーチャーした2025年秋冬キャンペーンビジュアルを公開

AMIRI (アミリ) は常に、個性と独自性、そしてその人らしさなど、様々な人物像から着想を得ています。2025年秋冬キャンペーンの一環として、新たなアミリのブランドアンバサダーである世界チャンピオンボクサー、サウル・カネロ・アルバレスがシーズナルキャンペーンの特別編に登場します。

ヴィンテージな雰囲気を漂わせる邸宅の一室で、現代的な男性的エレガンスと自己表現の新たな解釈を提案します。ヴィジュアルアートデュオのハート+レシュキナが捉えたアルバレスは、数百万人に支持されるスポーツアイコンであると同時に、彼自身の姿も映し出されています。フォーマルとカジュアルを自在に行き来する装いは、パブリックとプライベートという彼の二面性が表現されています。

パフォーマンスから生まれる-マイク・アミリがハリウッドの伝説的スターたちをステージ衣装で彩ってきた原点から、アミリは常にモダンアイドルのオフの時間とスポットライト下の彼らの緊張感を探求してきました。今回はアルバレスがアミリの 2025年秋冬ランウェイコレクションの洗練されたルックを着こなします。スリムなテーラリングにラッフル付きのタキシードシャツ、結ばれていないボウタイを、自身の芸術性の道具であるボクシングのバンテージと組み合わせています。

ファッションは、マイク・アミリとカネロ・アルバレス両者にとって、自信や強さを伝えるコミュニケーション手段です。ここでは、アルバレスはアミリのシグネチャーワードローブを通じて自身のスタイルを表現しています-予想外の色彩の精巧に仕立てられたスーツや、フォーマルシャツとタイが放つノスタルジックな趣き、ハイパークラシックなアメリカンスポーツウェアを再解釈したアイテムの数々、そのいずれもアルバレス自身の技量や卓越した職人技への賛辞がこめられています。

サウル・”カネロ”・アルバレス 経歴

メキシコ・グアダラハラ生まれ、現在は世界的なスポーツアイコンであるサウル・“カネロ”・アルバレスは、史上前例のない4階級制覇を成し遂げました。史上初の「スーパーミドル級統一世界チャンピオン」の称号を獲得したことで、業界からは“ボクシングの顔（The Face of Boxing）”と称され、またフォーブス誌でも世界で最も高収入なアスリート10人の1人にも選出されました。アルバレスは、その卓越した技術と圧倒的なパワー、そして多彩な戦術で世界中のファンを魅了し続けています。

Founder & Creative Director: Mike Amiri

Talent: Saúl ‘Canelo’ Alvarez

Photography: Hart Leshkina

VP, Brand: Nima Zaribaf

DP: Cooper Lichacz

Stylist: Michael Vasquez

Set Designer: James Rene

Groomer: Sylvia Wheeler