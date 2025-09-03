株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立社会情報サービスは、2025年9月10日（水曜日）～ 9月12日（金曜日）に東京ビッグサイトで開催予定の「2025 知財・情報フェア＆コンファレンス」において、当社の知的財産管理システム「PALNET／MC6」・特許情報提供サービス「Shareresearch」・特許情報分析サービスを出展します。ぜひ、ご参加ください。

https://www.hitachi-sis.co.jp/events/250910.html?utm_source=nr&utm_medium=nr250903&utm_campaign=event(https://www.hitachi-sis.co.jp/events/250910.html?utm_source=nr&utm_medium=nr250903&utm_campaign=event)

■「2025 知財・情報フェア＆コンファレンス」について

～知財戦略に役立つ情報を一堂に～

「知財・情報フェア＆コンファレンス」は、研究・技術開発から権利取得、事業化に必要かつ重要な知財戦略に役立つシステムや情報を集めた国内最大規模の知財に関する展示会です。

日時：2025年9月10日（水曜日）～12日（金曜日）10時～17時

場所：東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加費：無料（登録制）

主催：一般社団法人発明推進協会／一般財団法人日本特許情報機構／産経新聞社

後援：経済産業省／特許庁／独立行政法人工業所有権情報・研修館／日本商工会議所／日本弁理士会／一般社団法人日本知的財産協会／一般財団法人知的財産研究教育財団／日本ライセンス協会

■来場事前登録

「2025 知財・情報フェア＆コンファレンス」への参加は、事前にお申し込みが必要です。下記Webサイトより、来場事前登録を行ってください。

「2025 知財・情報フェア＆コンファレンス」Webサイト(https://pifc.jp/2025/)

