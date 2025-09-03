“オーナーチェンジ物件”を知っている不動産投資家の75%以上が、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じている！ティーガッツケイ株式会社が「オーナーチェンジ物件に関する調査」を実施！

ティーガッツケイ株式会社

ティーガッツケイ株式会社（本社：大阪府大阪市 、代表取締役：神行 孝至）は、不動産投資家（20代～50代の男女）を対象に「オーナーチェンジ物件に関する調査」を実施しました。この調査から、入居者がいる状態で売買される"オーナーチェンジ物件"に対する不動産投資家の認知度や取引経験、今後の投資意向の実態などが明らかになりました。

＜背景＞

日本の総人口の減少や空き家問題が社会的な課題となる中、不動産投資市場は転換期を迎えています。将来の賃貸需要や資産価値への視線が厳しくなるにつれ、購入直後から安定した家賃収入が見込める"オーナーチェンジ物件"は、リスクヘッジを重視する投資家にとって魅力的な選択肢の一つとなっています。こうした背景を踏まえ、ティーガッツケイ株式会社は、不動産投資家のオーナーチェンジ物件の認知度や意識、取引の実態を明らかにするため、不動産投資家を対象に「オーナーチェンジ物件に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・不動産投資家の35%以上が、”オーナーチェンジ物件”という言葉をよく知らないか、全く知らない

・オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の4割以上が、オーナーチェンジ物件の購入経験がある

・オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の75%以上が、オーナーチェンジ物件の購入に魅力を感じている

・オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じる人が、特に魅力を感じている点は「購入後すぐに家賃収入が得られること」

・オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じない人の主な理由は、「想定外のリフォームや修繕費用が発生するリスクがあるから」や「購入前に室内の状況を詳細に確認できないから」

・オーナーチェンジ物件を知らないと回答した不動産投資家の45%以上が、オーナーチェンジ物件の意味を知ったあと、今後の取引物件の選択肢としてオーナーチェンジ物件を少なからず検討したいと考えている

＜調査概要＞

調査期間：2025年8月12日～8月18日

調査方法：インターネット調査

調査対象：不動産投資家（20代～50代の男女）

調査人数：276名

モニター提供元：RCリサーチデータ

不動産投資家の35%以上が、”オーナーチェンジ物件”という言葉をよく知らないか、全く知らない

まず、「”オーナーチェンジ物件”という言葉を知っているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「言葉は聞いたことがあり、なんとなく意味もわかる」で34.8%、2位が「詳しく知っている」で30.1%、3位が「全く知らない」で20.6%、4位が「言葉は聞いたことがあるが、意味はよくわからない」で14.5%という結果になりました。1位と2位の回答は”オーナーチェンジ物件”を知っているという回答結果になったものの、3位と4位の回答を合計すると回答率35%を超える形となり、この結果から、不動産投資家の35%以上が、”オーナーチェンジ物件”という言葉をよく知らないか、全く知らないことが明らかになりました。

オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の4割以上が、オーナーチェンジ物件の購入経験がある

次に、オーナーチェンジ物件という言葉を知っている（詳しく知っている、なんとなく意味もわかる）と回答した人を対象に「不動産投資における、オーナーチェンジ物件の取り扱い経験」を尋ねる設問への回答では、1位が「購入したことがある」で25.1%、2位が「関心はあるが、まだ具体的な検討はしていない」で17.3%、3位が同率で「購入・売却の両方をしたことがある」と「購入を検討したが、実行には至らなかった」で15.1%という結果になりました。1位の「購入したことがある(25.1％)」という回答と3位の「購入・売却の両方をしたことがある(15.1％)」という回答を合計すると回答率40%以上となり、この結果から、オーナーチェンジ物件という言葉を知っている不動産投資家の4割以上が、オーナーチェンジ物件の購入経験があることがわかりました。

オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の75%以上が、オーナーチェンジ物件の購入に魅力を感じている

続いて、オーナーチェンジ物件という言葉を知っている（詳しく知っている、なんとなく意味もわかる）と回答した人を対象に「オーナーチェンジ物件の購入に魅力を感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「魅力を感じる」で57.0%、2位が「とても魅力を感じる」で19.5%、3位が「魅力を感じない」で16.8%という結果になりました。1位と2位の回答を合計すると回答率75%を超える形となり、この結果から、オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の75%以上が、オーナーチェンジ物件の購入に魅力を感じていることが判明しました。

オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じる人が、特に魅力を感じている点は「購入後すぐに家賃収入が得られること」

また、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じる（魅力を感じる、とても魅力を感じる）と回答した人を対象に「オーナーチェンジ物件に対して、特に魅力を感じる点」を尋ねる設問への回答では、1位が「購入後すぐに家賃収入が得られること」で57.7%、2位が「入居者募集の手間やコストがかからないこと」で46.7%という結果になりました。この結果から、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じる人が、特に魅力を感じている点は「購入後すぐに家賃収入が得られること」であることが明らかになりました。

オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じない人の主な理由は、「想定外のリフォームや修繕費用が発生するリスクがあるから」や「購入前に室内の状況を詳細に確認できないから」

次に、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じない（魅力を感じない、全く魅力を感じない）と回答した人を対象に「オーナーチェンジ物件に対して、魅力を感じない理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「想定外のリフォームや修繕費用が発生するリスクがあるから」で66.7%、2位が「購入前に室内の状況を詳細に確認できないから」で47.6%、3位が同率で「既存の入居者の情報が不透明だから」と「現在の賃貸借契約をそのまま引き継ぐ必要があるから」で42.9%という結果になりました。この結果から、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じない人の主な理由は、「想定外のリフォームや修繕費用が発生するリスクがあるから」や「購入前に室内の状況を詳細に確認できないから」であることがわかりました。

オーナーチェンジ物件を知らないと回答した不動産投資家の45%以上が、オーナーチェンジ物件の意味を知ったあと、今後の取引物件の選択肢としてオーナーチェンジ物件を少なからず検討したいと考えている

調査の最後、オーナーチェンジ物件を知らない（意味はよくわからない、全く知らない）と回答した人を対象に、”オーナーチェンジ物件”とは、入居者がいる状態で売買される収益物件を指すことを伝えたあと、「"オーナーチェンジ物件"を今後の取引物件の選択肢として検討したいと思うか」を尋ねた設問への回答では、1位が「検討したい」で38.1%、2位が「検討したいと思わない」で33.0%、3位が「全く検討したいと思わない」で20.6%、4位が「積極的に検討したい」で8.3%という結果になりました。1位と4位の回答を合計すると回答率45%を超える形となり、この結果から、オーナーチェンジ物件を知らないと回答した不動産投資家の45%以上が、オーナーチェンジ物件の意味を知ったあと、今後の取引物件の選択肢としてオーナーチェンジ物件を少なからず検討したいと考えていることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、不動産投資家の35%以上が、”オーナーチェンジ物件”という言葉をよく知らないか、全く知らず、オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の4割以上が、オーナーチェンジ物件の購入経験があることが明らかになりました。また、オーナーチェンジ物件を知っている不動産投資家の75%以上が、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じており、こうした人が、特に魅力を感じている点は「購入後すぐに家賃収入が得られること」であることがわかりました。一方で、オーナーチェンジ物件購入に魅力を感じない人の主な理由は、「想定外のリフォームや修繕費用が発生するリスクがあるから」や「購入前に室内の状況を詳細に確認できないから」であることが判明しました。尚、オーナーチェンジ物件を知らないと回答した不動産投資家の45%以上が、オーナーチェンジ物件の意味を知ったあと、今後の取引物件の選択肢としてオーナーチェンジ物件を少なからず検討したいと考えていることがわかりました。

本調査の結果から、不動産投資家の35%以上が、”オーナーチェンジ物件”という言葉をよく知らないか、全く知らない一方で、”オーナーチェンジ物件”という言葉を知っている不動産投資家の4割以上が、オーナーチェンジ物件の購入経験があることがわかりました。関西圏の収益物件を売買仲介するティーガッツケイでは、会員様向けに透明性の高い情報を提供し、情報の非対称性を解消します。専門家によるサポート体制も整っており、安心のお取引を実現いたします。

調査実施会社

ティーガッツケイ株式会社

所在地：〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-9-23 4階

代表取締役：神行 孝至

事業内容：不動産売買仲介事業 等



URL：https://www.1tgk.com/



ティーガッツケイでは収益物件の売買仲介サービスを提供しています。平成21年の開業以降、一貫して関西エリアを中心に1棟ビル、マンション、アパート、土地等の収益不動産の売買仲介を専門に行い、現在は会員数3,500名以上となりました。今後も私たちは会員様に向けて価値ある情報を提供し、物件売却・購入のパートナーとして伴走します。



ティーガッツケイ：会員登録はこちら

https://www.1tgk.com/kaiin_merit