【HR・SaaS業界の交流会】 急成長スタートアップ X Mileが「沖縄フェア」をテーマにカジュアルなリファラルイベントを開催（9月17日[水]19:30～22:00、新宿にて）

XMile株式会社

ノンデスク産業向けSaaS・HRプラットフォームを提供するX Mile株式会社（読み：クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、9月17日（水）にリファラルイベントとして「HR・SaaS業界交流会」を開催します。

夏の暑さが続くこの時期に、ざっくばらんにHR・SaaS業界に携わる方々と交流できる点が特徴で、X Mileに関心がある方や、HR・SaaS業界の方と交流して横のつながりをつくりたい方など、どなたでも気軽に参加できるイベントとなっています。





■イベント詳細・お申込みはこちらhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP6znhuHXPywvHLm3bmK5Dgs7eNs77_zwRSkxYsA3RIENR3w/viewform?usp=preview

参加対象者

・美味しいお酒が飲みたい方

・美味しい沖縄フードをつまみたい方

・ベンチャー企業の役員や若手社員と話してみたい方

・HR（人材）業界、SaaS業界に興味関心がある方（業界経験がない方も参加OK）

・X Mileの選考を受けている方、もしくは選考を受けようと考えていらっしゃる方（カジュアル面談希望者も歓迎です）



気軽な飲み会のため、私服やカジュアルな服装でご参加いただけます。

楽しむ気持ちだけ胸に秘めてご参加ください！

◆開催概要

【日時】9月17日（水）19:30～22:00 ※途中入退室可

【場所】X Mile株式会社 東京オフィス

【住所】 東京都新宿区新宿６丁目２７－３０ 新宿イーストサイドスクエア 7階

【参加費】無料

※美味しいお酒とおつまみをご用意する予定です。

※ソフトドリンクなどもご用意しますので、お酒が苦手な方もぜひご参加ください。



タイムスケジュール

19:30～ 集合。ゆるっと開始・飲み始め

20:00～ 全員で乾杯

21:30～ ゆるっと締め

22:00 完全撤収

◆X Mileってどんな会社？

ノンデスク産業向けSaaS・HRプラットフォームを提供するベンチャー企業。

社員の平均年齢が20代と、若くも勢いのある会社です。

◆会社のMission/Vision

X Mile (クロスマイル) は「令和を代表するメガベンチャーを創る」というMissionを掲げ、「社会生活の基盤、ノンデスク産業を支える」というビジョンの実現を目指し、事業拡大しています。

◆X Mile について

Forbes代表紹介記事：https://forbesjapan.com/articles/detail/46467

採用ピッチ資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

カルチャーブック：https://speakerdeck.com/xmile/culture-book

◆サービス内容

□SaaS事業部

100兆円の巨大なノンデスク産業の様々な課題を解決するVertical SaaSを事業推進するチーム

□HRプラットフォーム事業部

ノンデスクワーカーの働き方を支える転職支援サイト「X Work」を全国運営中

https://x-work.jp/

□新規事業部

ノンデスク産業のDXを推進するプロダクトを立案・事業開発を行う



今後も定期的に、HR・SaaS業界交流会を開催予定です。

当社および交流会に関心のある方は、下記より公式LINEにご登録ください。

https://docs.google.com/forms/d/1ftRV72CZLs4CrSzDSFaSVHgzOJQnnOVvcZlieK-2NBU/preview

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

運営サービス：https://x-work.jp/ 等

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・キャリアアドバイザー紹介ムービー：https://www.youtube.com/watch?v=dnkWjC8-qM8

・キャリアアドバイザー1日密着ムービー：https://www.youtube.com/watch?v=Joqb1Uowz3Q

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）