残暑も快適に！「MuAtsu」シリーズご購入者に、特製“折りたためるムアツクッション”をプレゼント

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）が誇るロングセラー「MuAtsu（ムアツ）」。2025年3月のリニューアル後、さらに進化したムアツシリーズを税込38,500円以上お買い求めいただいた方に限り、“折りたためるムアツクッション”を進呈いたします。9月5日（金）より数量限定でのご案内です。この機会をお見逃しなく。

独自の凹凸構造を採用する「MuAtsu（ムアツ）」は、体圧をバランスよく分散し、理想の寝姿勢を保ちます。2025年3月のリニューアルにより、耐久面と機能面の両方で大きく進化。より長くご愛用いただける仕様となりました。

今回のキャンペーンでは、折りたたみ可能で持ち運びに便利な特製クッションを、マットレス購入者限定でプレゼント。軽量かつコンパクトで、オフィスやアウトドアなど多様なシーンで活躍します。残暑の中でも快適に過ごせる“折りたためるムアツクッション”をぜひお役立てください。

【オリジナル ムアツクッションプレゼント キャンペーン概要】

開催期間 ： 2025年9月5日（金）～ ※なくなり次第終了

対象商品 ：ムアツマットレスシリーズ

特典内容 ：税込38,500円以上ご購入の方に、オリジナル ムアツクッション（35×35×3.5cm）進呈（1台につき1枚）

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/