【9/16（火）無料オンライン開催！】宿泊・飲食業界向け 『外国人財採用・活用セミナー』を開催～フィリピン人財について～

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、グローバル人財活用推進事業の一環として、2025年9月16日（火）に、外国人財採用に関心のある宿泊・飲食・食品製造・介護業界等を対象に『フィリピン人財採用・活用セミナー』をオンライン開催いたします。

【セミナーの概要】

日本社会では、少子化などにより、多くの産業分野により、深刻な人手不足が続いています。当社はこうした社会課題を背景に、グローバル人財活用推進事業に取り組んでいます。

本セミナーでは、フィリピン人財に特化した人材コンサルティングを行う三浦一生氏（ICHIGOICHIE CONSULTING, INC. 代表取締役）をお招きし、フィリピン人財や国の特徴等を中心に、外国人財の採用方法から雇用方法まで、外国人の雇用についてノウハウをお伝えいたします。

【セミナー内容】

開催日時 ： 2025年9月16日(火) 14:00～15:30

開催方法 ： Zoomウェビナーにて開催（オンライン）

【進行スケジュール】

※セミナー内容は一部変更となる場合がございます。

１. 開会のあいさつ

２. フィリピン人財の基本情報について(人財の特徴 フィリピン特有のMWO申請について等)

３. 特定技能の日本語レベルや試験紹介

４. 日本旅行のグローバル人財活用推進事業について

５. 質疑応答

【お申込み方法】

お申込みURL： https://qa.nta.co.jp/Q/auto/ja/42600092/seminar/(https://qa.nta.co.jp/Q/auto/ja/42600092/seminar/)

お問合せ ：株式会社日本旅行 事業共創推進本部 グローバル人財活用推進チーム

TEL : 03-6895-7753 Email ： jinzai_nta@nta.co.jp

日本旅行は、アライアンスパートナーの皆様と、旅行業に可能性を広げ新たな価値の共創をする「顧客と地域のソリューション企業グループ」を目指し、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。