【9月度発表】ホワイト企業認定20社を公開｜5回目以上の更新企業も多数、進化し続ける“働きやすさ”とは
優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。
しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。
時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。
ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。
その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。
私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。
2025年9月度 更新認定企業一覧
■株式会社Asovi
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8344
【所在地】 東京都豊島区池袋2丁目14-4 池袋TAビル8F
【更新回数】3回目
■ストーンビートセキュリティ株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8968
【所在地】 東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F
【更新回数】5回目
■株式会社ゼネックコミュニケーション
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3015
【所在地】 京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町552番地 明治安田生命京都ビル
【更新回数】5回目
■株式会社東陽理化学研究所
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3192
【所在地】 新潟県西蒲原郡弥彦村大字大戸761-1
【更新回数】5回目
■日拓グループ・ホールディングス株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/4817
【所在地】 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー20F
【更新回数】4回目
■日本ナレッジスペース株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3424
【所在地】 東京都港区新橋6丁目20-1 ル・グラシエルBLDG.1 3F
【更新回数】5回目
■株式会社Maneql
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3951
【所在地】 大阪府堺市北区中百舌鳥町5-764-2 中百舌鳥ビル3F
【更新回数】4回目
■株式会社ヤグミ
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7842
【所在地】 愛知県一宮市木曽川町外割田字天王西68-1
【更新回数】5回目
■株式会社山喜
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/530
【所在地】 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目7番地21
【更新回数】6回目
■株式会社リソースクリエイション
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7095
【所在地】 東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階（受付4階）
【更新回数】3回目
■株式会社アイデンティティー
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9903
【所在地】 東京都新宿区新宿二丁目1番12号 PMO新宿御苑前5階
【更新回数】2回目
■株式会社エスアイイー
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2999
【所在地】 東京都千代田区神田松永町18 ビオレ秋葉原ビル3F・7F
【更新回数】5回目
■株式会社かねたや家具店
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7084
【所在地】 千葉県千葉市美浜区ひび野1-7
【更新回数】3回目
■株式会社きぼう
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9751
【所在地】 大阪府堺市西区鳳中町3丁66番地3
【更新回数】2回目
■横濱コーポレーション株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7104
【所在地】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー38階
【更新回数】3回目
■株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7197
【所在地】 大阪府大阪市中央区本町4-6-17 IS本町ビル6F
【更新回数】3回目
■葵屋株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2939
【所在地】 神奈川県川崎市川崎区 小川町15-13 川崎トーセイビル8階
【更新回数】5回目
■浅見鉄工建設株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5835
【所在地】 新潟県北蒲原郡聖籠町東港 3丁目872-12
【更新回数】5回目
■株式会社ダイシンコラボレーション
【所在地】 大阪府大阪市中央区安土町1丁目５-８ 本町DSビル1F
【更新回数】2回目
■立花産業株式会社
【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7295
【所在地】 東京都杉並区和田2-7-1
【更新回数】3回目
ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。
ホワイト企業認定 一覧はこちら :
https://mag.jws-japan.or.jp/cert_company/
ホワイト企業認定とは
1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。
一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。
2025年9月時点で累計約589社が認定を取得しています。
会社概要
社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構
通称 ：ホワイト財団
本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4 SNビル4階
代表理事 ：岩元 翔
ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/
https://jws-japan.or.jp/white-nintei/