eギフトアプリの「All in gift」、エプロンブランドの「ジヴェルニー/GIVERNY」にて採用

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、通常ギフトはもちろん住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応した「All in gift」は、ウィンフィールド合同会社が運営する「ジヴェルニー / GIVERNY（ https://giverny-home.com/ ）」さまに導入されました。

■ 「GIVERNY」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

ジヴェルニーでは、ギフト需要が高いので、もっと色々な選択肢を提供したいと思っていました。

会社仲間や、ママ友など女性同士のグループでのお祝いや送別の品のギフトは、住所を知らない、聞きづらい、サプライズしたいという場合がありそのようなシーンに対応できるe-giftの検討をしていました。

〈導入の決め手〉

『All in gift』のeギフト は、上記のような点をカバーできると考えました。

贈るタイミングを逃すことなく気持ちを届けられる、そして受け取る方も受け取りたい場所とタイミングで受け取れるので贈る側・受け取る側双方にとって柔軟で心地よい体験を実現できると感じました。

〈導入後に期待する効果〉

今後は、ギフトの需要をさらに拡大していきたいと考えています。

「おうち時間を楽しんでほしいからエプロンを贈る」という文化をもっと広めて、ジヴェルニーのギフトが多くの方々にとって贈ってももらっても嬉しいギフトとなれば嬉しいです。

■ 「GIVERNY」について

ストアURL : https://giverny-home.com/

オリジナルエプロンのオンラインショップです。

「ナチュラルすぎない大人のリネンエプロン」をメインに刺繍入れのカスタマイズや、生地と紐のカラーを選べるオーダーエプロンが人気商品です。

百貨店ポップアップやメディア掲載多数、お料理教室の先生のエプロンや結婚祝い、母の日、引越し祝いなどの各種のギフトシーンの贈り物としても選ばれています。

■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。

Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。

〈機能〉

- 複数配送先へのギフト設定機能（マルチシップ）- ギフト設定- - 熨斗（のし）の設定（商品の指定も可能）- - 表書きの細かな設定- - ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定（商品の指定も可能）- - [eギフト限定]受取時のデジタルメッセージカード- - それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能- All in gift受け取りURLの発行- ギフトお届け先登録・更新- 各出荷業務・物流サービスアプリと連携

〈導入ステップ〉

- アプリをインストール- ギフトの設定- のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定

〈お客様の利用ステップ〉

- 商品をカートに入れギフト送付を有効にする- サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信- メッセージには自動で受け取りURLが記載されています- 受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録

〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。

また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント（事業者）支援を行ってまいります。

〈ご相談・お問い合わせはこちらから〉

https://huckleberry-inc.com/subscription-apps/#contact

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

