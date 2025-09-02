データ連携ツール「Reckoner」、国内最大級のビジネスカンファレンス「UpdataNOW25」にシルバースポンサーとして協賛・ブース出展

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社が主催する国内最大級のビジネスカンファレンス「UpdataNOW25」にシルバースポンサーとして協賛します。あわせて、スリーシェイクが提供するクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」のブース出展を行うことをお知らせします。

「UpdataNOW25」公式サイト：https://www.wingarc.com/updata/2025/index.html?ss_ad_code=s_3shake

UpdataNOWは、毎年1万人以上のビジネスパーソンが参加する国内最大級のビジネスカンファレンスです。「進化と不変の選択肢」を今年のテーマに掲げ、データ活用を軸に最新事例やソリューションを紹介する多彩なセッションと展示が行われます。

スリーシェイクの展示ブースでは、クラウド型データ連携ツール「Reckoner」のデモンストレーションをご覧いただけます。実際の画面を通じて、複雑化・分散化したデータをノーコードで効率的に統合・活用するイメージをご体験いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 出展概要

名称：UpdataNOW25

開催日時：

【大阪】10月17日（金）13:00～（開場：12:00）

【東京 Day1】11月11日（火）13:00～（開場：12:00）

【東京 Day2】11月12日（水）10:00～（開場：9:00）

※開場時間は各日の会場での受付開始時間となります

会場 ：大阪 梅田サウスホール（大阪市北区）、東京 ザ・プリンス パークタワー東京（港区芝公園）

主催：ウイングアーク１ｓｔ株式会社

参加費：無料（事前登録制）

参加方法：以下、公式サイトよりお申し込みください。

「UpdataNOW25」公式サイト：https://www.wingarc.com/updata/2025/index.html?ss_ad_code=s_3shake



※「Reckoner」のブース位置につきましては、「Reckoner」公式Xアカウント（https://x.com/reckoner_japan）にて随時お知らせいたします。あわせて、最新情報をぜひご確認ください。



皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」とは

「Reckoner」は、データの集約・加工・連携をノーコードで誰でも簡単に実行できるクラウドサービスです。

コーディングを行うことなく、ブロックを繋げるような簡単3ステップのマウス操作で、すばやくラクにデータを連携します。これにより、現場主導でのデータ活用が促進され、データの民主化を実現します。

クラウドだから初期投資や運用負担も大幅削減。

kintone、Salesforce、Google BigQuery、SmartHRなど、100種以上の多種多様なSaaSを連携し、データ運用の効率化とデータ活用の高度化を支援します。

サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_updatanow25_20250902&utm_content=)

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/)

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance(リランス)」運営 ( https://relance.jp/ )

会社HP ：https://3-shake.com/