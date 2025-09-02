9月の三太郎の日は、敬老の日の贈り物や、秋の行楽準備に。スポーツ・グルメ・美容の秋を楽しむアイテムが最大70%割引でおトク

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」の9月の三太郎の日とお買い物ラリーにおいて、敬老の日のギフトや秋の行楽シーズンに向けた健康器具やアウトドア用品 から秋の食卓を彩る新米や旬のフルーツ、まとめ買いしたい飲料など、秋の暮らしやイベントを応援するおトクなセールを開催します。

さらに、三太郎の日・お買い物ラリー特典として、開催期間中に複数店舗でお買い物いただくと、買い回りの店舗数に応じて最大39%のポイント還元や最大 10,000 円割引クーポンがあたる特典ガチャ、50%以上割引クーポンのプレゼント、超目玉商品が購入できる限定セールを開催します。

そのほか、au PAY ふるさと納税で 15,000 円以上寄附いただくと、5%の Ponta ポイント（au PAY マーケット限定）を還元します。

■9月のおトクな三太郎の日のセールについて

1．2025年9月3日～6日

【特典１MTG ONLINESHOP（株式会社MTG公式通販サイト）】

【特典２FANCL公式ショップ au PAY マーケット店】

2. 2025年9月13日～16日

【特典１いわゆるソフトドリンクのお店】

※内容が異なる場合がございますので、詳しくは商品ページをご確認ください。

3. 2025年9月23日～26日

【特典１SHOE PLAZA au PAY マーケット店】

【特典２ご当地風土】

■三太郎の日特典について（3日・13日・23日共通）

（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）

三太郎の日特典の詳細は、こちら（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）からご確認ください。

■お買い物ラリー

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/event/okaimonorally/index.html(https://wowma.jp/event/okaimonorally/index.html)）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、ハズレなしで最大3,000円の割引クーポンが毎週あたる「ポイントUPセレクト特典ガチャ」や対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。