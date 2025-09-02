【9/17～9/19】アスエネキャリア、幕張メッセで開催される「WIND EXPO ～国際風力発電展 秋」に出展

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）の提供する脱炭素・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER（アスエネキャリア）」は、2025年9月17日（水）～19日（金）に幕張メッセで開催される「WIND EXPO ～国際風力発電展 秋～」に出展します。

出展内容

当社の脱炭素・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」は、企業・自治体を対象に、人材と企業とのマッチングを行っています。この度、当社は、2025年9月17日（水）から19日（金）に幕張メッセで開催される「WIND EXPO ～国際風力発電展 秋～」に出展します。

当社のブースでは、洋上風力発電人材育成事業費補助金を活用した、洋上風力ビジネスイノベーター育成事業の一環として、企業採用担当者向けに脱炭素・ESG人材の育成と採用支援に関する相談会を開催します。合わせて、業界の脱炭素・ESG人材の育成に活用できるGX・ESG動画学習サービス「ASUENE ACADEMY」も紹介します。

さらに、パートナー企業である、NPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会や株式会社ウィンド・パワー・グループと連携し、洋上風力発電人材の育成に関するコンテンツを配信します。今後も当社は、洋上風力ビジネスイノベーター育成事業に参画しながら、脱炭素・ESG人材不足に悩む風力発電事業に関する企業向けに、人材の育成から企業マッチングを支援します。

展示会詳細

展示会名：WIND EXPO ～国際風力発電展 秋～（SMART ENERGY WEEK 内）

会場：幕張メッセ

会期：2025年9月17日（水）～19日（金）

時間：10:00～17:00

ブース番号：E-15-9

主催：RX Japan株式会社

入場用バッジ登録フォーム：https://x.gd/NqGO4

「ASUENE CAREER」について

「ASUENE CAREER」は、GX・ESG人材特化型転職プラットフォームです。脱炭素ビジネスで実績No.1企業が運営し、GX・ESG領域において国内最大級の求人数を誇ります。生成AIなどテクノロジーを活用し、登録条件にマッチした企業から直接スカウトがあるほか、自ら応募することも可能です。

ASUENE CAREER企業向けサイト：https://asuene.com/career/biz

「ASUENE ACADEMY」について

「ASUENE ACADEMY」は、GX・ESG教育から実務まで包括的にサポートするe-learningサービスです。学習コンテンツと検定機能を備え、企業のサステナビリティ経営を支える人材育成と体制構築を支援しています。

ASUENE ACADEMYサービスサイト：https://asuene.com/academy

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・ESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

資本金：80億2,700万円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/