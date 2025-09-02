駆け出し時代にHIKAKINと親交があった伝説のポエトリーラッパー・不可思議/wonderboyの初詩集が話題に

株式会社光文社

伝説のポエトリーラッパー・詩人・不可思議/wonderboyの初書籍が、命日の6月23日に発売以降、話題となっています。24歳という短い生涯の中で生み出された作品は、HIKAKINさんをはじめとする一流アーティストたちに影響を与え続ける一方、代表曲『Pellicule(https://youtu.be/ueq2QFIIpu0?si=516L-dlSjOHrP33o)』のYouTube再生回数は3,764万回(2025/09/01現在)を超え、コメント欄には、「魂が震える」「自分の支えになってくれた」「これからも聴き続けます」などファンからのメッセージが日々書き込まれています。

アーティストや書店員から続々とメッセージが届いています

不可思議/wonderboyさんとはまだお互い駆け出しだった頃、音楽仲間を通じてイベントで出会い、一緒にお酒を飲む機会がありました。その数日後に突然の訃報に触れ、言葉を失った瞬間を今でも覚えています。

彼の言葉は令和になった今も生きていて、動画のコメント欄を覗くたび、時を超えて多くの方々の心に届いていると感じます。

これからも、彼の詩がたくさんの人々の胸に響き、心に残り続けますように。

―――HIKAKINさん（動画クリエイター）

あのとき、不可思議くんが僕の「放課後の図書室」という曲を選び、そこに言葉を置いてくれたこと

まるで世界の端にぽつんと咲いた花に気づいてもらえたような、そんな時間でした。

この詩集は静かなビートを持った再会です。

―――神聖かまってちゃん の子さん(アーティスト)

『生きていた』というより、『いまも、生きている』ような生々しさがありました。

きっと、言葉に希望や可能性をたくさん託して、たくさん信じたんだと思います。

―――狐火さん（ラッパー）

活字になった言葉を読んで改めて不可思議／wonderboyさんって本物の詩人だったんだなと震えました。

全く色褪せてなくて、むしろこの時代の中で読むと輝きを増しているようにも思います。

お母さまのコメントも貴重過ぎました。感動しました。

購入者限定特典…オンラインLIVE見られるの、ちょっとした事件ですね。

この機会に不可思議さんを知らない人にも届いて欲しいです。

※購入者限定特典のオンラインLIVEは7月24日に終了しました。

―――紀伊國屋書店西武東戸塚S.C.店 鶴見祐空さん

ファン垂涎！書籍をご購入の方全員に豪華なプレゼント ※詳細は本書に記載

■特典：WEBサイト「不可思議/wonderboyミュージアム」へご招待

書籍では紹介できなかった不可思議/wonderboyの経歴とともに、貴重な写真や愛用品など知られざる彼の素顔を公開します。



【著者プロフィール】

不可思議/wonderboy（ふかしぎわんだーぼーい）

詩人・ポエトリーラッパー。1986年12月30日埼玉県生まれ。本名・石田剛。川越高校卒業、埼玉大学教育学部卒業。センチメンタルな世界観で、あたたかくストレートなメッセージは、同世代をはじめ、ファンを魅了。そして、多くの著名人たちからもリスペクトされている。2010年12月「東京サイファー」での詩人・谷川俊太郎氏との共演でも話題になった。2011年5月、1stアルバム『ラブリー・ラビリンス』を発売。2011年6月23日に24歳の若さで急逝。伝説のアーティストとして今もなお愛され続けている。



【書誌情報】

書名：『ありったけの選択肢を洗濯バサミでつるして』

著者：不可思議/wonderboy

発売日：2025年6月23日

定価：2,420円（税込み）

判型：四六版変形 ハードカバー

発行：光文社