Outbound Axis Vietnam、べカメックス東急と事業連携に関する覚書を締結――ビンズン新都市で「設立前からの事業実装」を加速

株式会社Luatsu及びCastGlobal Law Vitnam（ベトナム・ホーチミン市）が企画運営する実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam（以下、OAV）は、東急グループのBecamex Tokyu（以下、ベカメックス東急）と、ベトナム・ビンズン新都市（Binh Duong New City）を主舞台とした事業連携に関する覚書（MOU）を締結しました。

本連携により、日本発のスタートアップ／新規事業を、現地の都市開発リソースとOAVのリーガル＆オペレーション実行力で一体的に支援します。

連携の狙い

具体的な協力項目（初期フェーズ）

スケジュール（予定）

- 実装フィールドの確保：ビンズン新都市内の施設・エリアを活用し、PoC／実証・小規模商用展開の場を提供。- 迅速な事業展開：OAVが法務・労務・会計税務・契約運用を統合支援し、「設立前段階」からスピード×コンプライアンスで事業を動かす。- 共創・マッチング：ベカメックス東急の自治体・デベロッパー・商業／住宅／ホスピタリティ網と、OAVの日系／投資家ネットワークを接続。- スピンオフ設計：一定の成果後は子会社設立・持分構成・ライセンス取得までを見据えた出口設計を標準化。- フィールド提供と運用調整商業施設／住宅／オフィス／公共空間等を活用したPoC・イベント・販売テストの実施調整- 規制・手続の伴走OAVによる契約・労務・税務・情報管理の設計・運用、必要に応じ行政／所管機関連携の支援- 共催プログラム共創イベント／リバースピッチ／ビジネスマッチングの共同開催（年数回予定）- 重点ドメインスマートシティ／モビリティ／サステナビリティ／観光・ホスピタリティ／F&B・リテール／製造DX・ロジスティクス／クリーンテック・エネルギー 等、新都市での事業開発が行いやすい事業ドメイン- 2025年秋：第1回の共創イベント／個別PoC募集の告知- 以降通年：選抜案件の現地実装・評価・スピンオフ支援を継続

具体的な日程・募集要項は、OAV公式サイトおよび各社公式発表で順次ご案内します。

各社コメント

Becamex Tokyu Co., Ltd. General Director 平田 周二

「ビンズン新都市は、製造業の蓄積と新しい都市インフラが共存する『実装と拡張のしやすい』フィールドです。OAV の実務伴走力と組み合わさることで、日本のスタートアップや企業が設立前からスピーディに検証・展開できる環境を整えます。私たちは、現場での手応えとスケールの両立にこだわり、持続的に成果が出る共創を推進していきます。

OAV/CastGlobalの工藤さんとは10年来ビンズン新都市のビジネスで関わってきており、OAVとの提携を機にさらに日系企業のベトナムでの事業創出について密接に連携できると確信しています。

これまでもビンズン新都市ではベトナムでも新しいサービスや試みを多数行ってきました。日系スタートアップを含めた新しい取り組みを一緒に創っていけることを期待しています。」

Outbound Axis Vietnam / Luatsu / CastGlobal Law Vietnam 代表弁護士 工藤 拓人

「OAVは『設立前から事業を動かす』を合言葉に、日本の事業／スタートアップのスピード実装を徹底していきます。ベカメックス東急の都市開発リソースと当方の法務・人材・バックオフィスの実働を掛け合わせ、早期に顧客接点と収益仮説をつくりにいきます。



海外で10年以上も新都市開発を行っている東急グループのBecamex Tokyuとの連携は、新しい事業のPoCにおいて最適であり、上記のOAVのポリシーを果たす最適な連携と考えています。



まずはビンズン新都市でのスタートアップのPoC、出店のサポートなどを行うことで、一歩ずつ連携を築いていき、最終的にはビンズン新都市がスタートアップのHUBとなるきっかけになれれば嬉しいです。」

会社概要

Becamex Tokyu Co., Ltd.（ベカメックス東急）

- 設立：2012年3月1日（ベトナム・ビンズン省／ビンズン新都市）。- 事業内容：ビンズン新都市における都市開発（住宅・商業施設・交通等）。TOKYU Garden City、MIDORI PARK、SORA gardens などの企画・開発・販売・賃貸。- Website：https://tokyugardencity.com/

Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.（OAV）

- 設立：2025年3月24日（ベトナム・ホーチミン市）- 所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam- 事業内容：ベトナム進出における実装伴走（設立前～拡大～自立化）、HUB運営、ネットワーク連携- 提供領域：幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。- Website：https://outbound-axis.com/

CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.

- 設立：2013年（ベトナム・ホーチミン市）- 事業内容：弁護士事務所運営：日系企業向けベトナム法務／M&A／コンプライアンス／労務その他のサポート ほか- Website：https://cast-vietnam.com/

株式会社Luatsu（ルーツ）

- 設立：2020年（日本・東京）- 事業内容：スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営- Website：https://luatsu.jp/