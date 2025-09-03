MTKブランド公式Instagram、フォロワー1,200人達成記念 楽天「MTK SHOP」で使えるインスタ限定10%OFFクーポンを配布！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

生活をより快適にするアイテムを展開する MTKブランド公式Instagram は、フォロワー1,200人突破を記念し、感謝の気持ちを込めて 「インスタ限定10%OFFクーポンキャンペーン」 を開催いたします。

今回のクーポンは、楽天市場「MTK SHOP」専用。セール品を含む全商品に使える大変お得な内容で、先着100名様限定 でご利用いただけます。

クーポン獲得はこちら :https://www.instagram.com/p/DOH5fvZE_V2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

【キャンペーン概要】

対象店舗：楽天市場「MTK SHOP」

クーポン内容：全商品10%OFF（セール品も対象）

配布人数：先着100名様限定

利用期間：2025年9月4日(木)20:00～2025年9月11日(木)01:59

獲得方法：MTKブランド公式Instagram（@mtk_brd）のストーリーズまたはハイライトより

【本キャンペーンのポイント】

インスタ限定配布：

クーポンは公式Instagramからのみ獲得可能。ここでしか手に入らない特別キャンペーンです。

全商品対象：

セール価格の商品にも使えるため、お気に入りアイテムをさらにお得に購入できます。

数量限定：

100名様限定のため、終了前に早めのチェックがおすすめです。

【MTKブランドからのメッセージ】

「いつも応援してくださる皆さまに心から感謝いたします。楽天 MTK SHOPでのお買い物を、ぜひこの特別クーポンでお得に楽しんでいただければ幸いです。」

【クーポン獲得について】

クーポンは MTKブランド公式Instagram からのみ獲得可能です。

ストーリーズまたはプロフィールのハイライトよりアクセスしてください。

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)