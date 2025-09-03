MTKブランド公式Instagram、フォロワー1,200人達成記念 楽天「MTK SHOP」で使えるインスタ限定10%OFFクーポンを配布！
三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
生活をより快適にするアイテムを展開する MTKブランド公式Instagram は、フォロワー1,200人突破を記念し、感謝の気持ちを込めて 「インスタ限定10%OFFクーポンキャンペーン」 を開催いたします。
今回のクーポンは、楽天市場「MTK SHOP」専用。セール品を含む全商品に使える大変お得な内容で、先着100名様限定 でご利用いただけます。
【キャンペーン概要】
対象店舗：楽天市場「MTK SHOP」
クーポン内容：全商品10%OFF（セール品も対象）
配布人数：先着100名様限定
利用期間：2025年9月4日(木)20:00～2025年9月11日(木)01:59
獲得方法：MTKブランド公式Instagram（@mtk_brd）のストーリーズまたはハイライトより
【本キャンペーンのポイント】
【MTKブランドからのメッセージ】
「いつも応援してくださる皆さまに心から感謝いたします。楽天 MTK SHOPでのお買い物を、ぜひこの特別クーポンでお得に楽しんでいただければ幸いです。」
【クーポン獲得について】
ストーリーズまたはプロフィールのハイライトよりアクセスしてください。
｜会社概要｜
名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
設立年： 2011年4月
代表者名： 田中 新一
本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35
https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)