KIZASHI、徳島県小松島市と「生成AIの活用による人材育成および地域活性化に関する連携協定」を締結

生成AI時代のリスキリングを推進する国策のプロフェッショナルファーム株式会社KIZASHI（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：菅野 哲也、以下：KIZASHI）は、徳島県小松島市と「生成AIの活用による人材育成および地域活性化に関する連携協定」を締結したことをお知らせいたします。本協定に基づき、生成AIの利活用を通じたDXを推進し、人材の育成、地域社会の課題解決を図るとともに、地方創生の実現に寄与することを目指します。

■ 本協定締結の背景

生成AIの進化は凄まじく、2025年は「AIエージェント元年」と呼ばれ、産学官それぞれの立場で生成AIの活用が推進されています。地方自治体においても職員を対象にした人材育成の必要性が高まっています。このような状況を受け、これまで住民向けにテレワークの推進やリスキリング推進事業などを展開し、先進的な事例を生み出されてきた徳島県小松島市と「生成AIの活用による人材育成および地域活性化に関する連携協定」の締結に至りました。

本協定に基づき、生成AIの利活用を通じたDXを推進し、人材の育成、地域社会の課題解決を図るとともに、地方創生の実現に寄与することを目指します。まずは、KIZASHIが提供する「生成AIパスポート」講座を含むAIリスキリング研修を受講いただき、自治体職員の皆さまの生成AIスキル向上と業務改善に取り組んでまいります。なお、生成AIパスポートの資格取得を支援するプログラムを自治体職員を対象に導入する取り組みは、徳島県内において初めての事例となります。

■ 本協定に基づく主な連携事項

（１）生成AIを活用した行政及び地域におけるDX推進に関すること

（２）生成AIを活用した職員及び市民等のデジタル人材育成に関すること

（３）生成AIを活用した行政業務等の改善および効率化に関すること

（４）地域人材の育成およびキャリア形成支援に関すること

（５）その他、地方創生および地域課題の解決に資する取組に関すること

■ 協定締結式でのコメント

＜小松島市 市長 中山 俊雄氏＞

今回の協定に基づき、株式会社KIZASHI様からご提供いただく学習コンテンツを活用し、徳島県内の自治体で初めての試みとなる「生成AIパスポート取得支援プログラム」を職員向けに導入いたします。これは職員のスキルアップはもちろん、意識改革にもつながる大きな一歩であると考えております。

今後は、生成AIパスポートの資格取得にとどまらず、それをいかに日々の業務に生かしていくのか、一人ひとりが自ら考えるきっかけになればより大きな効果が生まれます。株式会社KIZASHI様の持つ知見と技術を取り入れながら、小松島市のDX推進、そして地域の活性化に向けて、共に取り組んでまいります。

＜株式会社KIZASHI 代表取締役 菅野 哲也＞

徳島県小松島市と協定を結び、職員の皆さまの生成AI活用を後押しするリスキリングを共に進められることを大変光栄に思います。今回の取り組みは、徳島県内で初めて自治体職員を対象に導入される事例であり、生成AIを駆使して業務を効率化し、市民サービスの質を飛躍的に高めていく重要な挑戦です。

この試みは、デジタル変革の時代において全国の自治体が今後取り組むべき課題に対して大きな示唆を与えるものだと確信しています。まずは小松島市の職員の皆さまお一人おひとりにしっかりと成果を実感していただけるよう、KIZASHIとして全力で伴走し、成功に向けて尽力いたします。

■ KIZASHIが提供する「AIリスキリング研修」について

KIZASHIでは、生成AI時代を生き抜く3要素である「マインドセット」「AIリテラシー」「AIスキル」を網羅した、AI初心者向け人材育成サービス「AIリスキリング研修」を提供しています。本研修には、リスキリングの第一人者である後藤 宗明氏による特別講座や生成AIパスポートの資格取得が可能な講座が含まれています。人材開発支援助成金を活用することで、最大75%の研修費用負担を軽減して導入することが可能です。今後もKIZASHIは、国策のプロフェッショナルファームとして、補助金・助成金を企業の成長に結びつけ、日本社会全体における生成AI時代のリスキリングを推進してまいります。

https://kizashi-co.jp/learning/

■生成AIパスポートとは

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

※2025年3月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

【株式会社KIZASHI について】

KIZASHIは、「国策を企業に実装する。」をミッションに掲げる国策のプロフェッショナルファームです。経済産業省や厚生労働省をはじめとする官公庁と連携し、国策を深く理解して企業の成長に結びつける事業を展開しています。国策という未来へのヒントを紐解くことで、より多くの企業が兆しに向き合える日本社会を目指します。

■ 会社概要

名称 ：株式会社KIZASHI

設立日：2021年10月

所在地：東京都渋谷区神泉町9-1 Daiwa渋谷神泉ビル4F

代表者：代表取締役 菅野 哲也

URL ：https://kizashi-co.jp/