横浜の秋夜を彩る絶景の晩餐 ～ 子持ち鮎と黒毛和牛ヒレ肉 ～

株式会社レストラン鎌倉山秋の味覚を凝縮した特別な一夜。横浜の夜景に酔いしれながら、子持ち鮎と黒毛和牛ヒレ肉を味わう饗宴。

秋の味覚を凝縮した、黒毛和牛ヒレ肉の贅沢コース

横浜スカイ29階。横浜の夜景が彩る特別な空間で、

季節にふさわしい旬の味覚とともに、芳醇な黒毛和牛ヒレ肉のローストビーフをお愉しみください。

【前菜】

旬の魚介のカルパッチョ、香ばしく焼き上げた子持ち鮎、焼き茄子のポタージュと生ハムのトースト。一皿ごとに秋の滋味が映える構成で、口に運ぶたびに移ろう季節を感じていただけます。

【メイン】

鎌倉山伝統の技で仕上げる黒毛和牛ヒレ肉のローストビーフ。

芳醇な旨みとしなやかな口溶けが、秋夜の饗宴をいっそう豊かに彩ります。

※ご希望によりロース肉への変更も承り、幅広い味わいに応えます。

【フィナーレ】

香ばしく炙った子持ち鮎の焼きおにぎり茶漬けをご用意。

心をほどくような温もりのひと皿が、贅沢なコースをやさしく彩ります。

秋の夜景を背景に、旬と伝統が織りなすひとときを。

特別な方とのご会食や記念日にふさわしい、上質なディナーコースを心ゆくまでご堪能ください

焼き茄子のポタージュと魚介カルパッチョ。秋を彩る二つの前菜。香ばしく焼き上げた子持ち鮎に、爽やかなすだちを添えて。鎌倉山伝統の技で仕上げる、黒毛和牛ヒレ肉のローストビーフ。芳醇な香りと柔らかな口溶けを、贅沢に。【 子持ち鮎と黒毛和牛ヒレ肉ローストビーフコースのご案内 】

▶ 秋限定コース：お一人様 \23,100（税込）

◆ 旬の魚介類カルパッチョ

◆ 子持ち鮎の塩焼き

◆ 焼き茄子のポタージュ 生ハムと茄子のトースト添え

◆ 里芋のグラタン

◆ 黒毛和牛ヒレ肉のローストビーフ

※ロース肉に変更も承ります

◆ 子持ち鮎の焼きおにぎり茶漬け

◆ デザート（ワゴンサービス）・珈琲

※別途サービス料12％を頂戴いたします

※3日前までのご予約をお願いいたします

【 お飲み物のご案内｜この秋のおすすめ 】

Doffo Winery（ドッフォ・ワイナリー）｜カリフォルニア・テメキュラヴァレー産

2021 Syrah

深紅に近いダークレッドの色調。ブラックチェリーやプラムの果実味に、ほのかな黒胡椒とシダーが重なり、奥行きある香りを醸し出します。芳醇で滑らかな口当たりと、長く続くエレガントな余韻。

繊細な赤身の旨みをもつ黒毛和牛ヒレ肉と見事に調和し、肉の香ばしさを一層引き立てます。

※お飲み物はコース料金に含まれておりません。

- 肉の旨みと調和する、エレガントな赤ワイン -

【 横浜スカイビル店 | 空間・おもてなし 】

- 全席窓側 -

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

- ご会食向け個室 -

最大24名様まで着席可能な、ゆとりある優雅な個室から、

2名様よりご利用いただける、横浜の眺望を楽しめる窓景豊かな個室まで。

ご用途や人数に応じて、多彩なお部屋をご用意しております。

ご家族の集まりやご接待、ご会食の場として、ぜひご利用ください。

- 横浜駅直結 -

悪天候でも安心のアクセス。提携駐車場もございます。

- 横浜スカイビル レストランフロア最上階から望む、地上130mの絶景 -- 大切な方とのご会食やご接待に、最高のおもてなしを -- 開放感に満ちた、広々としたダイニング空間 -- ご家族の集まりやご接待に。落ち着いた優雅な個室 -- 全席窓側。横浜の眺望を望む、特等席でのお食事体験 -- 焼きたての温もりと、香り、目の前で寧にスライス -- ワゴンサービスでお届けする、季節のデザート -【 横浜スカイビル店 | ご予約・店舗情報 】

ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店

住所：神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29階

電話：045-442-0600

営業時間：11:30～22:30

ランチ：11:30～14:00 / L.O.

ディナー：17:00～21:00 / L.O.

個室：3部屋 / \6,600～

定休日：年中無休 / 元旦のみお休みとさせて頂きます

ご予約：事前のご予約をお願い致します

公式サイト：https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/

