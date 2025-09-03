Forbes JAPAN初のGXイベント「NEXT GX STREAM Forum2025」に登壇

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳重徹、以下「当社」）は、2025年8月28日（木）に虎ノ門で行われた、Forbes JAPANとアスエネ株式会社の共催イベント「NEXT GX STREAM Forum 2025 Supported by ASUENE -世界をリードするGX戦略-」へ、当社代表の徳重が登壇いたしました。

本フォーラムでは、産官学を代表するリーダーが一堂に会し、日本発のグリーントランスフォーメーション（GX）が世界市場でグローバルNo.1となるために必要な戦略・制度・技術革新について議論を深めるものとなりました。

■登壇内容

セッション1：「GX Global Challenge」-日本発で世界を切り拓く、グローバルインパクト創出-

モデレーターのForbes JAPAN編集長・藤吉 雅春氏の進行のもと、アスエネ株式会社 代表取締役CEO・西和田 浩平氏と当社代表の徳重が登壇。

以下のテーマが取り上げられました。

- 2025～2026年にかけての日本とグローバルのGX市場の最新動向- 米国や欧州における最新規制や政策変動への対応- グローバル展開を始めたきっかけと、意義・位置づけ- グローバル戦略の課題と今後の展望- 日本企業がGX分野で世界No.1を獲得するための条件と勝ち筋

日本企業がGX市場で持続的な競争優位を築くには、西和田は、「M&Aを短期間でクロージングする実行力とグローバル経験を持つチームの確保」、徳重氏は「経営者の覚悟と迅速な意思決定」が不可欠だと述べました。

イベントの詳細な様子は、ぜひ『ASUENE MEDIA』にてご覧ください。

Forbes JAPAN × アスエネ共催「NEXT GX STREAM Forum 2025」開催。日本発GXのグローバル展開と新市場創出を議論

https://asuene.com/media/6071/

また、当日のセッションでは、日本企業が世界市場で勝利するための『勝ち筋』について白熱した議論が交わされました。その内容はより深くForbes JAPANのwebでも対談しておりますのでこちらをご覧ください。

「GXは日本の勝ち筋だ」――アスエネ×テラチャージが描くグローバル戦略

https://forbesjapan.com/articles/detail/81160

当社代表の徳重が登壇した本フォーラムは、「NEXT GX STREAM」プロジェクトの一環として開催されました。日本発のGXの可能性を広く発信する本プロジェクトの取り組みに、ぜひご注目ください。

「NEXT GX STREAM」特設サイト

https://forbesjapan.com/feat/gx/

「NEXT GX STREAM Forum 2025」は、GXをめぐる政策・技術・金融・グローバル戦略を横断的に議論を深める重要な機会となりました。

当社は今後も、EV充電インフラの拡大を通じてモビリティ産業全体の発展とGX・脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：Terra Charge 株式会社

所在地： 東京都港区高輪２丁目１７－１１ オーク高輪ビル ５階

代表者：代表取締役社長 徳重 徹

設立：2010年 4月

URL：https://terra-charge.co.jp

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/