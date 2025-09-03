『味の素（株）「Mio Brodo(TM)」presents アルコ＆ピース すべてに感謝』 4月に続き第二弾の特番放送決定！
森羅万象、すべてに感謝しているアルコ&ピースの二人が、普段の感謝を照れずに伝えることの大切さをリスナーに届ける60分。味の素(株)「Mio Brodo(TM)」の提供で、9月10日(水)19時～放送します。
メッセージテーマは前回と同じく「今更恥ずかしいんだけど、ありがとう」。
「今更恥ずかしいんだけど」から始まって「ありがとう」で締めるメールを募集中。
送り先は954@tbs.co.jp。
ゲストには「なすなかにし」の二人を迎える
●「Mio Brodo(TM)」とは？
イタリアの基本だし「ブロード」が主役のパスタ用調味料です。
ブロードは香味野菜などをじっくり煮詰めて作っただしで、
イタリアではシェフはもちろん家庭料理でも愛用されています。
「Mio Brodo(TM)」では7種の野菜とハーブのうまみをギュッと凝縮し再現しました。
野菜のうまみをパスタにすわせるブロードパウダーと、
最後に絡めるソースパウダーを使った二段階調理で、誰でも簡単にレストラン品質のパスタを作ることができます。
＜トマト＞＜チーズ＞＜魚介＞の3種類を、味の素ダイレクト(株)オンラインショップなどの通販サイトで発売中。
ひと手間加えたこだわりメニューで、おうちごはんに驚きを届けます！
●「Mio Brodo(TM)」ブランドサイト：https://gooodgooodtable.ajinomoto.co.jp/ggt/brand/miobrodo/?adid=ajf302110000001ddggtoo&utm_source=radio&utm_medium=radio_release&utm_campaign=ddggt-302#Shops(https://gooodgooodtable.ajinomoto.co.jp/ggt/brand/miobrodo/?adid=ajf302110000001ddggtoo&utm_source=radio&utm_medium=radio_release&utm_campaign=ddggt-302#Shops)
