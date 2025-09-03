『味の素（株）「Mio Brodo(TM)」presents アルコ＆ピース すべてに感謝』　4月に続き第二弾の特番放送決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

森羅万象、すべてに感謝しているアルコ&ピースの二人が、普段の感謝を照れずに伝えることの大切さをリスナーに届ける60分。味の素(株)「Mio Brodo(TM)」の提供で、9月10日(水)19時～放送します。

メッセージテーマは前回と同じく「今更恥ずかしいんだけど、ありがとう」。

「今更恥ずかしいんだけど」から始まって「ありがとう」で締めるメールを募集中。

送り先は954@tbs.co.jp。

ゲストには「なすなかにし」の二人を迎える

●「Mio Brodo(TM)」とは？

イタリアの基本だし「ブロード」が主役のパスタ用調味料です。

ブロードは香味野菜などをじっくり煮詰めて作っただしで、

イタリアではシェフはもちろん家庭料理でも愛用されています。

「Mio Brodo(TM)」では7種の野菜とハーブのうまみをギュッと凝縮し再現しました。

野菜のうまみをパスタにすわせるブロードパウダーと、

最後に絡めるソースパウダーを使った二段階調理で、誰でも簡単にレストラン品質のパスタを作ることができます。

＜トマト＞＜チーズ＞＜魚介＞の3種類を、味の素ダイレクト(株)オンラインショップなどの通販サイトで発売中。

ひと手間加えたこだわりメニューで、おうちごはんに驚きを届けます！

●「Mio Brodo(TM)」ブランドサイト：https://gooodgooodtable.ajinomoto.co.jp/ggt/brand/miobrodo/?adid=ajf302110000001ddggtoo&utm_source=radio&utm_medium=radio_release&utm_campaign=ddggt-302#Shops(https://gooodgooodtable.ajinomoto.co.jp/ggt/brand/miobrodo/?adid=ajf302110000001ddggtoo&utm_source=radio&utm_medium=radio_release&utm_campaign=ddggt-302#Shops)

『味の素（株）「Mio Brodo(TM)」presents アルコ＆ピース すべてに感謝』

放送日時：2025年9月10日(水)19時～20時

出演者：アルコ＆ピース

番組HP：https://www.tbsradio.jp/dcg/

番組メールアドレス：954@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter)：https://x.com/dcg_tbsr

番組ハッシュタグ：#アルピーすべてに感謝