AIが変革するプレゼンテーションの未来：Felo AI Slide 2.0が実現する「超効率」オンラインセミナー9/12開催決定！

次世代AI検索・エージェントプラットフォーム「Felo（フェロー）」を開発・提供するFelo株式会社（本社：東京都千代田区 以下Felo）は、2025年9月12日に、AIソリューションの導入支援を通じて多くの企業のDXを推進するアローサル・テクノロジー株式会社とともに、『AIが変革するプレゼンテーションの未来：Felo AI Slide 2.0が実現する「超効率」オンラインセミナー』を開催します。

申し込む :https://forms.gle/k4DFgj3g3VY2WP2r9



ビジネスコミュニケーションにおいて、プレゼンテーションの質と効率は成功を左右する重要な要素です。しかし、資料作成には膨大な時間と労力がかかり、多くのビジネスパーソンにとって課題となっていました。この度、AIを活用した革新的なプレゼンテーション作成ツール「Felo AI Slide 2.0」を提供するFelo AIは、その全貌を明らかにするオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、AIソリューションの最前線で事業を展開するアローサル・テクノロジー株式会社のCEO、佐藤拓哉氏と、Felo AI Slide 2.0の開発責任者であるFelo.aiのCMO、チャールズ氏が登壇。AIがどのように私たちのプレゼンテーション作成プロセスを根底から変え、ビジネスの生産性を劇的に向上させるのか、その具体的な方法論と未来像を徹底解説します。

あなたのプレゼン作成、まだ「手作業」に消耗していませんか？

従来のプレゼンテーション作成は、情報収集、構成、デザイン、図版作成など、多岐にわたる手作業の連続でした。Felo AI Slide 2.0は、この常識を覆します。

【Felo AI Slide 2.0の主な特徴】

1. 「文書からPPTへ」の常識を覆す：インテリジェント解析とワンクリック生成

- PDF、Word、Excelなど多様な形式の文書をAIが深度解析。単なるテキスト抽出に留まらず、グラフ、画像、データ可視化コンテンツまで自動で識別・抽出し、元の専門性と正確性を保ったままPPTに完璧に融合します。- 数時間かかっていた作業がわずか数分で、プロフェッショナルなスライドセットへと変貌します。

2. 多様なビジュアルスタイルで「らしさ」を表現

- 画一的なテンプレートから脱却し、ビジネス、アカデミック、教育、アート、カジュアルといった多種多様なビジュアルスタイルを提供。シーンや目的に合わせて最適なデザインを自動適用し、あなたのメッセージを最大限に引き立てます。

3. AIアシスタントによる革新的編集体験

- 全く新しいAI編集チャットアシスタントが、あなたのデザイン意図を理解し、自然言語での対話を通じてプロフェッショナルな修正提案やレイアウト最適化案を提供。「画像を左に」「この部分を強調」といった簡単な指示で、思い通りの調整が可能です。- シームレスなドラッグ編集により、画像をドラッグするだけでAIが自動で最適なレイアウトと配置を判断。リアルタイムプレビューで、まさに「見たまま」が得られます。

登壇者が語る、AI時代のビジネスとプレゼンテーション

本セミナーでは、AIソリューションの導入支援を通じて多くの企業のDXを推進するアローサル・テクノロジー株式会社の佐藤CEOが、現代ビジネスにおけるAI活用の重要性と、Felo AI Slide 2.0がもたらす企業全体の生産性向上について語ります。また、Felo.aiのチャールズCMOからは、Felo AI Slide 2.0の開発背景、その革新的な機能がどのようにして誕生したのか、そして今後の展望について具体的なデモンストレーションを交えながら深掘りします。

お二人の専門家が織りなす対話を通じて、参加者の皆様は、単なるツールとしてのFelo AI Slide 2.0だけでなく、AIがもたらすビジネスプロセスの根本的な変革と、未来の働き方を体感できる貴重な機会となるでしょう。

このセミナーで得られること

- Felo AI Slide 2.0の全機能デモンストレーション: その驚異的な効率性と品質を目の当たりにします。- AIによるプレゼン作成の未来像: AIがもたらす新しいワークフローと生産性向上の可能性を理解します。- ビジネスにおけるAI活用の実践的ヒント: プレゼンテーションを超えた、AIによる業務効率化のヒントが得られます。- 専門家との質疑応答: 日頃のプレゼンテーション作成の悩みを直接相談できます。

「プレゼンテーションはもはや苦痛ではない。創造性と戦略に集中できる時間だ」 Felo AI Slide 2.0が実現するこの新しい体験を、ぜひ本セミナーでご体感ください。 ご参加を心よりお待ちしております。

【オンラインセミナー概要】

* タイトル： AIが変革するプレゼンテーションの未来：Felo AI Slide 2.0が実現する「超効率」オンラインセミナー

* 登壇者：

佐藤 拓哉 氏（アローサル・テクノロジー株式会社 代表取締役CEO）

チャールズ 氏（Felo.ai CMO）

* 開催日時： 2025/9/12 12:00~12:45

* 開催形式： オンライン（Zoomを予定）

* 参加費： 無料

* 参加対象： 経営者、事業責任者、企画・マーケティング担当者、プレゼンテーション作成に課題を感じているすべての方

* 詳細・お申し込み： (https://forms.gle/k4DFgj3g3VY2WP2r9(https://forms.gle/k4DFgj3g3VY2WP2r9)）

主催： Felo

【アローサル・テクノロジー株式会社について】

アローサル・テクノロジー株式会社（AROUSAL Tech.）は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入／推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX／AXを支援しています。

2013年の創業以来、人工知能（AI）技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、10,000名を超える方々に研修を提供しています。





【Felo株式会社について】

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。最近、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表しました。このソリューションは、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Felo Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。