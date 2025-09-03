元マイナビの敏腕営業マンが語る、営業資料作成のための情報整理術がこの一冊に！『売れるパワポ』、9月19日発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『売れるパワポ 確かな成果につながる！営業資料の教科書』を、2025年9月19日に発売します。

かつて株式会社マイナビにて採用コンサルティング営業からサービス開発まで大いに「売って」きた実績のある著者が、培ったノウハウを活かし、「営業」に特化した資料作成のための情報整理術を1冊にまとめました。資料を作る前に重要な顧客情報の収集・整理法、顧客に刺さる資料構成の型、資料作成の効率を上げるパワポ（Microsoft PowerPoint）のテクニックまで、赤裸々に書かれています。まさに案件獲得に直結する、「売れる」資料作成の極意が詰まった内容となっています。

■営業成績はパワポを触る前に決まる！ 顧客理解が深まるフレームワークとは

★資料作成前の情報整理がなにより重要！ 顧客理解フレームワーク「カタイツボ」

資料作成にすぐ取り掛かるのではなく、事前の情報整理が重要です。フレームワーク「カタイツボ」を用いて、顧客の深層心理と意思決定のクセを解明し、心を動かす提案に不可欠な情報をまとめます。

★情報整理の後は提案概要の組み立て！ 営業資料構成フレームワーク「アジコイネ」

整理した情報を元に提案概要を組み立てます。フレームワーク「アジコイネ」を用いて、必須情報を漏れなくそして効果的に展開させる方法を学びます。

★営業資料のストーリーをつくる

商材の特徴やメリットをただ並べただけでは顧客は動きません。ストーリー展開の2つの型「パトス型・ロゴス型」をマスターして、顧客の感情を揺さぶる資料に仕上げます。

★営業資料のレイアウト辞典＆パワポ操作の極意も！

営業資料に欠かせないパワポのプレゼンスライドについて、実践的なレイアウト集とその使い方を解説。このレイアウトデータは無料でダウンロード可能なのですぐ活用できます。また効率UPを実現するパワポ操作のワザも紹介。作成にかかる時間が大幅短縮できます。

■Amazon予約・早期購入特典！「著者 神野達郎×パワポ社長 トヨマネのスペシャル対談動画」をプレゼント

予約期間中から10月末日までの間に、Amazonにて紙書籍をご購入の方を対象に、著者 神野達郎×パワポ社長 トヨマネのスペシャル対談動画「『明日から使える！“売れるパワポ”のストーリー作成術』―営業と資料、それぞれのプロが語る「売れる資料の正体」とは」をプレゼントしています。

Contents

・「売れる資料」とは何か？

・事例紹介：営業資料Before→After

・ストーリー作成術：資料構成法2つの型を実践解説

・明日から使える！資料作成3つのTips

＜注意＞

・Amazonにて紙書籍をご購入いただいた方が対象（Kindle版は対象外）です。

・予約期間中～10月末日までの間にご購入いただいた方が対象です。

・動画の公開は9月19日10時を予定しております。

■著者情報

神野達郎

株式会社マイナビにて14年間にわたり、採用コンサルティング営業からサービス開発・マーケティング・新規事業立ち上げまで幅広く担当。新規事業の立ち上げも経験。その後は独立し、BtoB向け営業資料の作成・研修や資料作成AIの開発に注力している。

■書誌情報・商品URL

・書名：売れるパワポ 確かな成果につながる！営業資料の教科書

・著者： 神野達郎

・発売：株式会社 マイナビ出版

・定価：2,178円（本体1,980円＋税）

・判型：A5

・ページ数：264ページ

・ISBN：978-4-8399-8785-5

・発売日：2025年9月19日



＜マイナビブックス＞

https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148543

＜Amazon＞

https://www.amazon.co.jp/dp/4839987858