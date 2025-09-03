Omnissa Japan 合同会社

デジタルワークプラットフォームのリーダーであるOmnissaは、2025年ガートナー(R) マジック・クアドラント(TM) Desktop as a Service（DaaS）のリーダーに3年連続で選出され、さらに2025年版ガートナー DaaS クリティカル・ケイパビリティレポートにおいて、全ユースケースで最も高い評価を受けた2社のうちの1社として評価されています。Omnissaは、Horizon Cloudポートフォリオとハイブリッド／マルチクラウド機能により、安全で高性能な仮想デスクトップおよびアプリケーションの提供において、引き続き業界標準を確立しています。

Omnissaプロダクト・テクノロジーアライアンス担当シニア・バイス・プレジデントのバラス・ランガラジャン（Bharath Rangarajan）は「ガートナーのマジック・クアドラントにおいて3年連続でリーダーに選出されたことは重要な成果であり、これは、当社がイノベーションと実行力、そしてお客様への価値提供に継続的に取り組んできた証です。組織がITの複雑化に対処する中、当社は従業員体験を向上させつつデスクトップ管理のコストと負担を削減するソリューションを提供することで、引き続き支援してまいります」と述べました。

Horizon Cloudは、対応するデバイスやブラウザからデスクトップおよびアプリケーションへの安全なアクセスを実現し、パブリッククラウド、ハイブリッド環境、顧客データセンター環境にまたがる柔軟な導入オプションを提供します。Omnissaが管理するデスクトップおよびアプリケーション配信と、Microsoft AzureやAWSなどのクラウドプロバイダーによるマネージドインフラストラクチャサービスを組み合わせ、包括的なエンタープライズグレードのソリューションを実現してします。

Horizon Cloudは、Omnissaプラットフォームの一部であり、仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）、統合エンドポイント管理（UEM）、デジタル従業員体験（DEX）、セキュリティおよびコンプライアンス機能を単一の統合ソリューションとして統合します。従来はサイロ化されて管理されていたIT管理、セキュリティ、ユーザーエクスペリエンスの機能を統合することで、Omnissaは組織のIT環境が複雑性を低減し、レジリエンスを強化し、物理環境と仮想環境の両方でシームレスなデジタルワークエクスペリエンスを提供することを支援します。

レポート「2025 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Desktop as a Service」（無料ダウンロード）はこちら（英語）(https://go.omnissa.com/Gartner-DaaS-2025)をご覧くさだい。

Omnissaについて

Omnissaはデジタルワークプラットフォームのリーディングカンパニーであり、世界中のさまざまな環境で働く人々が、場所を問わず最高の働き方ができるよう支援します。AIベースのワークスペースプラットフォームは、統合エンドポイント管理、仮想アプリ／デスクトップ、デジタル従業員体験、セキュリティおよびコンプライアンスを含む業界トップクラスのソリューションを提供し、組織とその従業員が極めて大きなビジネス価値を引き出せるようサポートします。世界中で26,000社から信頼を集めるOmnissaは、デジタルワークスペース領域において20年の実績を誇り、現在株式非公開企業として世界中に4,000人の従業員を擁しています。詳細は https://www.omnissa.com/japan/ をご覧ください。