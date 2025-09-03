スタイルポート、3D空間上のプロジェクトコミュニケーション技術で特許を取得

株式会社スタイルポート

株式会社スタイルポート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：間所 暁彦、以下 スタイルポート）は、3D空間上でのプロジェクトコミュニケーション技術に関する特許を取得したことをお知らせいたします。本特許は、Webブラウザ上の3Dモデルにおいて対象物に紐づくスレッド型コメントを形成し、3Dコンテンツ制作におけるチェックバック（制作物を発注側が確認する工程）のプロセスを効率化するものです。

■背景

スタイルポートは、3Dコミュニケーション・プラットフォーム「ROOV」を核に、3D技術を基軸とした住宅販売業界のDXを推進しています。これまで大手不動産デベロッパー各社を中心に、国内新築マンション市場で900プロジェクト（2025年8月時点）の実績を有し、国内有数の3Dコンテンツ制作体制も併せ持っています。

マンション販売市場におけるトップクラスの3Dコンテンツ・プロバイダーでもある当社は、短納期で確実かつ効率的な提供を実現するため、3D制作システムから提供基盤に至るまで、すべて自社開発しています。本特許は、その中でもWebブラウザ上で3Dモデルを表示する独自開発のWeb 3Dエンジンと並ぶ核心技術であり、制作現場のチェックバックに伴う負荷を軽減し、スケジュール短縮とコミュニケーションの円滑化に寄与します。

■本特許の概要

■特許情報

■今後の展望

【特徴】- 同一仮想空間の同時共有複数の関係者がWebブラウザ上で同じ3D仮想空間を同時に閲覧・確認。- 対象物に紐づくスレッド型コメント（同時書き込み）3Dモデル上の対象物を指定し、複数人が並行してコメントを書き込み、時系列で議論を追跡。- 画像やPDFなどの資料添付視覚的な根拠や指示をコメントに添付して共有。- スレッドのステータス管理修正中／修正確認依頼／完了 などの状態管理と変更履歴を可視化。【特許技術を使うメリット】- チェックバック負荷の軽減対象物×スレッドで指摘の位置・文脈・履歴が一体化し、往復や手戻りを削減。- スケジュール短縮同期閲覧と並行コメントでレビューのリードタイムを短縮。- 複数の関係者を巻き込んだ合意形成3D上に議論を集約し認識ギャップを低減。迅速かつ円滑な合意形成へ。- 属人化の解消による透明性・業務効率の向上進捗と判断を全員で共有し、抜け漏れと作業のブレを抑えつつ、プロジェクトを効率化。- 特許番号：［特許第7731569号］- 発明の名称：情報提供システム、情報提供方法および情報提供プログラム- 出願人：株式会社スタイルポート- 登録日：［2025年8月22日］

本技術は当初、マンション販売に活用される3Dコンテンツ制作の効率化・円滑化を目的に開発されました。現在はさらに上流工程の計画・設計段階における合意形成でも活用されるケースが生まれています。デベロッパー、設計会社、施工会社など多様なステークホルダー間の認識の齟齬を減らし、迅速な意思決定を支援する、応用範囲の広いコミュニケーション技術として期待されています。

当社は現在、3Dコミュニケーションおよび不動産・建設DXに資する技術について複数の特許を出願しており、今後も知的財産の権利化を継続的に推進してまいります。

〈3Dコミュニケーション・プラットフォーム「ROOV」とは〉

「ROOV」は、未竣工物件のウォークスルー内覧を実現するデジタルツインソリューション「ROOV walk」と、住宅販売に必要なあらゆる情報を一元管理し、顧客とのコミュニケーションを集約する住宅販売支援プラットフォーム「ROOV compass」から構成されるオンラインサービスです。

場所や時間に縛られることなく、誰もが簡単に空間イメージを共有し深く理解できるコミュニケーションを可能にし、不動産購入における顧客体験を革新します。

現在、新築マンション販売においては、No.1（※）の採用実績を誇り、2024年7月からは、オフィスや物流倉庫、アリーナなど、非住宅領域にも対応するデジタルツインプラットフォーム「ROOV.space」の提供も開始しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社スタイルポート

設立：2017年10月

代表者名：代表取締役 間所暁彦

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道322号

事業内容：不動産マーケットにおけるITソリューションの開発および提供

URL：https://styleport.co.jp/

サービス情報： https://styleport.co.jp/roov/

