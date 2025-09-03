ハッピーでカラフルなモチーフがいっぱい！さかいはなさん作品集『かぎ針で編む つながるモチーフパターン』9/1発売
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『かぎ針で編む つながるモチーフパターン』（さかいはな 著）を2025年9月1日（月）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたしました。多くのご予約をいただき、異例の発売前重版となりましたが、このたびさらに3刷の重版も決定いたしました。
カラフルな色使いとオリジナルデザインに思わずくぎ付け！
この本のモチーフは、４枚以上のモチーフを編みつなぐことで模様を描くのが特徴です。ベーシックな編み方ながら、配色と色の配置を変えることで、編みつなぐと浮かんでくる模様が大きく変わります。
お花、チェック、幾何学など、さかいさんならではのデザインのモチーフを30点と小物8点を掲載。
さらに、各モチーフごとに、配色例を2～3案または配置のバリエーションを画像サンプル付きで掲載しています。色違いを含め、この１冊で110点以上のパターンを楽しむことができます。かわいい色の組み合わせがわかる配色見本帳としてもご活用いただけます。
使用糸はすべてハマナカのものを使用しています。美しく模様をつなげるための編み方の写真解説もつきです。
１つでもかわいいモチーフですが、色や糸、配置を替えると同じモチーフとは思えないほど印象が変わります。好きなモチーフを見つけて、作品を作ってみてください。編みものを始めたばかりの方も、ベテランニッターさんも、編んでも編んでもまだ足りない！と感じるはず。これぞ “あみだおれ三昧” な一冊です。
１つのモチーフに配色例を２～３案、配置のバリエーションを提案します
《さかいはな流》つながるモチーフ編みの楽しみ方を紹介します
シンプルモチーフもプラスαのアイデアでよりかわいらしく仕上げられます
編みつなぐことであらたなデザインがうまれるモチーフ編みの醍醐味！
■本書の目次
MOTIF No.1～30
さかい はな流 つながるモチーフの考え方と編み方
モチーフをつないで作る バッグとこもの
編み図記号一覧
■著者プロフィール
さかい はな
幼い頃から手芸に親しみ、大学では空間デザインを専攻。学生時代からの様々な創作活動を経て、現在はかぎ針編みに専念。模様を描くように編みつなぐ、モチーフつなぎを中心にSNSでハッピーでカラフルな編みもの作品を発信。わくわくと心踊るような、楽しいものづくりを目指している。
福岡県在住。
Instagram @hana_ouacreate/ https://www.instagram.com/hana_ouacreate/
X ＠ouacreate https://x.com/ouacreate
■書誌情報
書名：かぎ針で編む つながるモチーフパターン
著者：さかいはな
定価 ：1870円（税込）
判型：B5変型判
ページ数：112ページ
ISBN：978-4-537-22305-7
発売日：2025年9月1日
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10137056.html
■書籍の購入について
全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます
