アビスパオーラルケアクリニック、2025年9月8日（月）に新規オープン

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、アビスパ福岡株式会社（本社：福岡市東区、代表取締役社長：結城 耕造、以下「アビスパ福岡」)と協働で推進する「オーラルケアプロジェクト」の一環として、「アビスパオーラルケアクリニック」を2025年9月8日（月）に開院する運びとなりましたので、お知らせいたします。

SCOグループが事務局をつとめる「オーラルライフプロジェクト」が行った、福岡県民100名を対象に行った調査では、52％が「過去半年以内に歯科医院に行っていない」ことが明らかになっています。

2004年に発表された歯科メンテナンスの研究によると、長期的に歯科メンテナンスを受けることは、将来の歯の残存数に影響することが判明しています。※

そこで当社とアビスパ福岡はスポーツが持つ力を通じて健康と豊かな人生を支え、歯科メインテナンスの普及を目指す「オーラルケアパートナー」としての契約を2024年11月30日に締結しました。

※P. AXELSSON AND J. LINDHE（Journal of Clinical Periodontology 2004: 31: 749-757）



今回開院するクリニックは「予防歯科」に注力し、アビスパ福岡のサポーターの皆さまをはじめ、地域住民の皆さまにとって身近で通いやすい歯科医院として開院します。

多くの人たちが口腔内から健康になり、スポーツなどの“活きがい”をもっていきいきと暮らす。そのような未来を目指し、「オーラルケアプロジェクト」は今後もアビスパ福岡のホームタウンなどでの開院を推進して参ります。

※アビスパオーラルケアクリニックは、アビスパ福岡のオーラルケアドクターをつとめる築山鉄平先生が運営しており、アビスパ福岡株式会社および株式会社SCOグループは、「アビスパオーラルケアクリニック」の運営には直接関与しておりません。 「アビスパオーラルケアクリニック」の名称は、アビスパ福岡株式会社の許諾の下で使用しております。



■歯科医院の概要

名称：アビスパオーラルケアクリニック

場所：福岡市南区井尻5丁目2－1

院長：築山鉄平（アビスパ福岡オーラルケアドクター）

電話番号：092-401-5454

診療科目：一般歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

診察日：月・火・水・金・土(休診日は木曜日、日曜日)

診察時間：9:00-13:00／14:00-18:00 ※初診、再初診最終受付時間は16:30



■「アビスパオーラルケアクリニック」に関するお問い合わせフォーム

https://forms.gle/yPYhNX5RnNncVt5R9



◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さんのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。



■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/ (https://www.scogr.co.jp/)

公式X：https://x.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/



