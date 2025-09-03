経営層自らAIと向き合う2日間！株式会社OpenFashion、ワールド社の役員向け生成AI研修を実施

株式会社OpenFashion

生成AIとファッションの融合を推進する株式会社OpenFashion（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下OpenFashion社）は、株式会社ワールド（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木信輝、以下「ワールド」）の役員を含む経営層を対象とした2日間の生成AI研修プログラムを、生成AIプラットフォーム「MaisonAI」を活用して実施しました。





本研修は、株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹）が提供する「MaisonAI」を基盤とし、OpenFashionが研修設計・実施支援を担当。経営層がAIとの戦略対話を通じて、実践的な活用方法や今後の可能性を体感し、参加者の83%が「期待を遥かに超える価値があった」と回答するなど、意識変革の大きなきっかけとなりました。

OpenFashion社はファッション業界向けに特化した生成AI技術を活用し、デザイン支援やデータ分析ソリューションを展開しています。今年2月まで提供していた生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」は現在、AuthenticAI社（オーセンティックエーアイ社）に運営が引き継がれ、これまでの知見を活かしてアパレル企業を中心に、デザイン生成やトレンド分析を通じて業界のデジタル変革を支援しています。



今回の研修は、急速な技術進歩に対応し、経営レベルでのAI活用を本格化させたいというワールド社の強い意志に応えるかたちで実現しました。

■経営層が見せたAI変革への本気

急速な生成AIの進化は、もはやIT部門だけの専管事項ではなく、企業の存続を左右する経営課題となっています。研修前に行った事前アンケートでは、参加者のAIに対する理解度や活用経験にはばらつきが見られましたが、本研修を通してワールドの経営層が自ら時間を投じ、AIに向き合い・学び、実践まで行うことで、会社を挙げて変革に取り組むという強いリーダーシップを示すものとなりました。

■「AI社長」と戦略を議論する、未来の経営体験

本研修は、単なるAIの知識習得を目的とした座学ではなく、AIを経営の「戦略的パートナー」として活用する未来の働き方を、経営層自らが体験することに主眼を置いて行われました。



2日間のプログラムを通じて、参加者は生成AIの基本的な知識から、経営判断や企業成長に与える影響まで幅広く学んだ上で、実践的なワークショップに臨みました。

特に注目すべきは、経営層一人ひとりが自ら「AIエージェント」を構築した点です。自社の事業資料などの重要ドキュメントを、オーセンティックAI社が提供する生成AIプラットフォーム「Maison AI」に読み込ませ、AIとの対話を通じて自社の現状分析や戦略立案のヒントを引き出すという、新たな体験に取り組みました。最終日には策定した戦略計画の骨子を、ワールドの社長および、副社長の思考を反映したAIクローン・エージェント「AI社長」「AI副社長」に提出し、客観的なフィードバックを受けるという、未来の評価プロセスを体験しました。

■「期待を遥かに超える価値があった」──参加者の意識を変えた研修の成果

研修後のアンケートでは、参加者全員が「投資した時間に見合う価値があった」と回答し、うち83%が最高評価である「期待を遥かに超える価値があった」を選択しました。また、87%が研修内容を「今後の業務に非常に直結する」と回答しており、研修のインパクトと実用性の高さも示されました。

参加者からは以下のような声が寄せられ、本研修が単なるスキル習得に留まらず、強い危機感と変革への意欲を醸成する場になったことがわかりました。

【参加のコメント】

「格段に仕事の速度と精度が上がると実感しました。これまでの仕事の進め方が大きく変わるくらいの衝撃でした。」



「市場における企業間競争の原理が根底から変わって、淘汰が進むのではないかという強い危機感を感じた。」



「AIに“作業”を任せ、人間は“創造”に集中する、ということを実感した。AIを業務の標準装備として活用できる人材の育成が急務だと感じた。」



「AIの基本を正しく理解できたこと、有効な活用の仕方を自分の手で体験できたことで、今日からの仕事のやり方を根本から変えていきたいと思います。」

■株式会社OpenFashion 代表取締役 上田 徹 コメント

今回の経営層向け研修は、AIを経営にどう組み込むかを本質的に問い直す、非常に先進的で意義ある取り組みでした。AIは使い方次第で、単なる効率化ツールにとどまらず、経営者の思考を映し出し、戦略を客観的に評価してくれる「鏡」であり、「メンター」にもなり得ます。

今回参加いただいた皆様が自ら「AIパートナー」を育て、対話し、時には厳しいフィードバックを受けながら戦略を磨き上げる姿は、まさに私たちが目指す『人とAIの共創』そのものでした。今回の研修が、ワールドのさらなる飛躍となると同時に、日本の産業界全体のAIトランスフォーメーションのきっかけとなることを確信しています。

■OpenFashion社の今後の展望

OpenFashionでは、「MaisonAI」を活用した生成AI導入支援をファッション業界を中心に多数手がけてきました。今回のような役員層を対象とした戦略レベルのAI研修は、経営判断や組織文化の変革に直結する重要な取り組みと位置付けております。今後もこれまでの知見を活かしながら、同様のプログラムをファッション業界を中心に、さまざまな業界・企業に展開してまいります。

