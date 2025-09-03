OSAKA女性活躍推進「ドーン de キラリ フェスティバル 2025 with万博」開催
東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、大阪府（知事：吉村 洋文）からの委託を受け、「OSAKA女性活躍推進ドーン de キラリ フェスティバル 2025 with万博」を実施いたしますのでお知らせします。
大阪府では、毎年9月を「OSAKA女性活躍推進月間」と定め、女性活躍推進や性別役割分担意識の解消に向けた意識改革を目的とした様々なプログラムを展開しています。本イベントは、それらの取組の一環として、女性の活躍をより推進し、SDGsの目標の1つである「5. ジェンダー平等を実現しよう」の達成に向け開催するもので、大阪・関西万博の積極的なPR活動とあわせ、女性活躍推進と万博の魅力をともに発信することも目的としています。
当社は、女性活躍推進を自社の重要な課題として位置づけ、各種取組を進めてまいりました。ここで長年培ってきた知識やノウハウを活かし、本事業においても大阪府と連携・協力のうえ、事業の成功に貢献してまいります。
イベント概要■日程
9月6日（土）
■会場
ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
https://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.php
■見どころ
・学生による「未来社会への発信・提言」コンテストを開催
（審査員：大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー 中島さち子様 ほか）
・食ブースにて、国際色豊かな世界のお料理をご提供いたします。
・幕間には、万博で世界最大のブラスバンドとしてギネス認定を受けた箕面自由学園チアリーディングによるパフォーマンスや
万博を感じられるファッションショー 等を開催いたします。
大阪・関西万博で開催する関連イベント
１）ドーンdeキラリ フェスティバル in 万博
9月17日(水)ギャラリーWESTにて開催
２）学生による「未来社会への発信・提言」ワークショップ
9月28日(日)ウーマンズ パビリオン「WA」スペースにて開催
※詳細は下記HPをご確認ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070040/moyo/jyokatsu/000003.html