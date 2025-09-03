『広報会議サミット』最新情報をご紹介【無料セミナー】

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、広報業界の最新トレンドや実践的な戦略について、具体的なケーススタディを交えながら深く掘り下げる「広報会議サミット」を9月5日（金）に、宣伝会議セミナールームにて開催いたします。

参加費は無料で、成功事例に基づいたノウハウや、広報活動を強化するための最新ソリューション情報を提供し、より効果的な広報戦略の構築に役立つ情報を余すことなくお届けする貴重な機会です。

さらに、講演後のアフターパーティーでは、登壇者をはじめ、ご来場いただいた皆様同士の直接対面での意見交換やネットワーキングを通じて、貴重な人脈作りの機会としても、ぜひご活用ください。本日は追加情報も含めて、最新の講演内容を再度ご紹介いたします。

＊注目の講演をピックアップしてご紹介＊

◆【B1a】10:05 ～ 10:45

学生が見たくなる動画とは？ JCBに学ぶSNS採用広報

【講演者】

株式会社ジェーシービー

人事部 副主事

水野 雄介 氏

【講演内容】

JCBでは、採用広報においてYouTubeやInstagramを活用した情報発信に取り組んでいます。Z世代・ミレニアル世代の情報接触の変化を踏まえ、長尺動画とショート動画を使い分けながら、企業の魅力や社員の姿をリアルに発信。本講演では、SNS活用において、コンテンツの企画・制作・運用体制まで、具体的なプロセスをご紹介いただきます。さらに、反響の大きかった事例や社内への波及効果、5年間の運用で得られた知見や今後の展望についてもご紹介いただきます。

◆【B2】11:35 ～ 12:05

ビジョン浸透を共感から共鳴へ、音楽で従業員の行動を引き出すインターナルブランディング

【講演者】

株式会社LITORY

代表取締役

平田 圭 氏

【講演内容】

「ビジョンは理解されているのに、従業員の行動につながらない」 そんな社内広報の課題に応えるのが、音楽を活用したインターナルブランディングです。 本セミナーでは、音楽ブランディング『VISION SONG』と、 「NLP（神経言語プログラミング）をベースにした行動変容アプローチ」を 組み合わせたワークショップを通じて、MVVや理念を共感から共鳴へと深め、 行動へと結びつける方法を具体的な事例とともにご紹介します。 さらに、AIを活用した音楽生成の可能性にも触れ、 これからの広報・ブランディングにおける新たな選択肢をご提示します。

◆【B3a】13:05 ～ 14:20

社内コミュニケーション「働きがい改革 WiL-BE2.0」―” 現場の声”を形にする社内交流とカルチャーづくり ―

【講演者】

株式会社オカムラ

コーポレートコミュニケーション部 ブランディングマネージャー

神山 里毅 氏

【講演内容】

2023 年から推進する「働きがい改革 WiL-BE2.0」について、 「働きがい会議」などの事例を取り上げながら、株式会社オカムラが考えるインターナル施策の重要性についてご紹介いただきます。

◆開催概要

・日 時 ：2025年9月5日(金) 10:00～（開場 9：30）

・会 場 ：宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

・参加費 ：無料 （※事前登録制 参加希望者多数の場合は抽選)

・主 催 ：株式会社宣伝会議

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kouhoukaigisummit2509/?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25090314)

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

広報会議サミット事務局

E-mail：summit@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）