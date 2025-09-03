ベネッセの小中学校向けICT学習支援ソフト「ミライシード」　協働学習アプリ「オクリンクプラス」で「Canva」との連携機能をリリース

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市，代表取締役会長兼社長：岩瀬大輔）は、小中学校向け ICT 学習ソフト「ミライシード」内に搭載する協働学習アプリ「オクリンクプラス」とオンライングラフィックデザインソフト「Canva」の連携機能をリリースいたします。

「ミライシード」は2025年3月現在全国の小中学校のおよそ35％にあたる10,200校・360万人以上の児童生徒に活用されています。今回の連携は、協働学習用アプリ「オクリンクプラス」の授業利用での効率性を向上させるとともに、児童生徒の表現力と主体的・対話的で深い学びをより一層充実させることを意図したものです。

今回の連携機能では、優れたグラフィックデザイン機能を持ち小中学校での活用も多い「Canva」で作成したスライドを、「オクリンクプラス」内でシームレスに活用でき、さらに「Canva」で作成した成果物の管理をミライシード内で行うことも可能にいたします。

この連携により、教員の両ソフト間にわたるデータ管理の負荷をおさえながら、児童生徒は「Canva」の豊富なテンプレートや素材を使ってより表現力の高いプレゼンテーションを行うことが可能になり、「オクリンクプラス」の協働的な学習の指導環境がさらに充実します。今後は、ICT支援員の連携など、両者の連携をさらに進めていくことを構想しております。

また、今後、当社では今回の連携に関するウェブセミナー等を今後行う予定です。詳しくはミライシードファンサイト等（https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/fansite/index.html）でお知らせいたします。

当社では「ミライシード」のより一層の利便性向上に向け、アプリケーションの改善や他のサービスとの連携を今後も進めてまいります。

■オクリンクプラス×Canva連携の概要

「オクリンクプラス」内で連携に関わる利用設定を行うと、メニューバーに「Canva」ボタンが表示され、再ログインの必要なく「Canva」で作成したスライドをカードとして挿入することができるようになります。（下図）

「オクリンクプラス」内でカードとして取り扱うことができるため、教員と児童生徒や、児童生徒同士でカードを送りあったり、コメントやリアクションを付けあったりすることができ、協働学習に活用できます。また、このカードは成果物としてミライシードに保存されるため提出物の管理や、子どもたちの活動の見取りとしても活用することができます。

■ミライシードについて（サービスの概要）

ベネッセコーポレーションでは、小中学校向けに、一斉学習・協働学習・個別学習それぞれの学習場面に対応した、小中学校向け ICT学習ソフト「ミライシード」を提供しています。

「ミライシード」は、AIを搭載したデジタルドリル「ドリルパーク」、CBT形式の単元テスト「テストパーク」、直観的な操作で子どもが自由に考えを表現でき、個別学習・協働学習・振り返りに活用できる授業支援アプリ「オクリンクプラス」など複数のアプリを搭載し、教育のDX化をサポートします。

2025年3月現在、「ミライシード」は、全国の小中学校のおよそ35％にあたる10,200校・360万人以上の児童・生徒にご活用いただいています。

▶「ミライシード」ウェブサイト：https://www.teacher.ne.jp/miraiseed/

▶「ミライシードファンサイト」先生向け活用支援サイト：https://miraiseedfansite.benesse.ne.jp/

■「オクリンクプラス」について

「ミライシード」内に搭載した協働学習用アプリです。個別学習・協働学習・振り返りがひとつのアプリ内で完結できます。2024年度より提供を開始しました。

児童・生徒には、シンプルな機能と直感的な操作性をもって個人の思考を深め、まとめる、自由に表現できる環境を提供し、子ども主体で学び合う授業環境をサポートします。

また、教員向けには、子ども一人ひとりへ最適な指導ができるように、全員の提出物を一覧で管理や、個別の添削やコメントも行えるなどの機能も搭載しています。