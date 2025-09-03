会場案内図公開中！第2回［九州］半導体産業展　マリンメッセ福岡A・B両館で開催　来場事前登録・セミナー受講申込み受付中！

株式会社イノベント

報道関係者各位

[九州]半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人(九州大学 名誉教授)／運営：(株)イノベント）は、2025年10月8日(水)・9日(木)の2日間、マリンメッセ福岡（福岡県福岡市）にて、半導体産業に特化した展示会「第2回 [九州]半導体産業展」を開催いたします。

● 展示会名 ： 第2回 ［九州］半導体産業展

● 公式ホームページ ： https://k-semi.jp/

● 会期 ： 2025年10月8日(水)・9日(木)

● 会場 ： マリンメッセ福岡 A・B館（福岡県福岡市博多区）

● 主催 ： ［九州］半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人）

● 事務局 ： (株)イノベント（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）

● お問合せ ： ［九州］半導体産業展 実行委員会事務局（(株)イノベント内）

TEL： 03-6812-9422 メール： k-semi@innovent.co.jp

● 出展社数 ： 400社（予定）

● 来場者数 ： 10,000名（見込み）

● 同時開催展：第１回 ［九州］次世代物流展 https://k-logi.jp/

■「会場案内図」を公開中！

約400社の出展社を掲載の「会場案内図」を公式ホームページにて公開中。

https://k-semi.jp/data/2025map

■「来場事前登録」受付中！

来場には事前登録が必須となりますので事前にご登録をお済ませの上、会場にお越しください。

来場事前登録はこちらから

https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/users/register

■国内外から400社が一堂に出展する、「九州最大の半導体分野の専門展」です

出展社一覧はこちらからもご覧いただけます▶https://k-semi.jp/exhibitorslist/

■全25セッションの講演プログラムを公開！ 甘利半導体議連会長、経済産業省をはじめ

とした講師陣による、九州の半導体産業の「今」と「未来」がわかる充実のセミナー

10/8(水)タイムテーブル

10/9(木)タイムスケジュール

▼セミナーのお申込はこちらから▼

https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/13109/module/booth/342612

満席になる可能性がございますのでお早めにお申し込みください。

■開会テープカット式を行います。

日時：10/8(水) 9：40～

場所：マリンメッセA館エントランス

参加無料/事前登録不要。直接A館エントランスにお越しください。

■第3回の開催も決定！ 会場をさらに拡大し、［九州］次世代エネルギー展を同時開催

● 展示会名 ： 第3回 ［九州］半導体産業展

● 公式ホームページ ： https://k-semi.jp/

● 会期 ： 2026年9月30日(水)・10月1日(木)

● 会場 ： マリンメッセ福岡 A・B館＋博多国際展示場

（ https://www.hakata-ieh.jp/ ）

● 主催 ： ［九州］半導体産業展 実行委員会（実行委員長：安浦 寛人）

● お問合せ ： ［九州］半導体産業展 実行委員会事務局（(株)イノベント内）

TEL：03-6812-9422 メール：k-semi@innovent.co.jp

（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）

同時開催展 ：第１回 ［九州］次世代エネルギー展 https://k-ene.jp

- 本展の取材をご希望の方は、下記よりお申込みください

https://k-semi.jp/press.php(https://k-semi.jp/press.php)

・会期中取材をご希望の方には、当日の受付方法等を連絡差し上げます。

・出展社、および出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。