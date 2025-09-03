─ワールド役員向け生成AI研修を実施。戦略対話がもたらした、意識変革と未来の経営体験

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォーム「MaisonAI（メゾンエーアイ）」を開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、株式会社OpenFashionと共同で、株式会社ワールド（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木信輝、以下「ワールド」）の経営層となる役員を対象とした2日間の経営層向け生成AI研修を実施しました。本研修は、参加者の83%が「期待を遥かに超える価値があった」と回答するなど、経営層の意識に大きな変化をもたらす機会となりました。

オーセンティックAI社は、「誰もが生成AIを当たり前に使いこなす社会」の実現を目指し、企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を中核に、AIを活用した創造性と戦略を引き出す伴走型の支援を提供。お客様が抱える課題に寄り添い、生成AIの技術と業界知識を組み合わせて最適な解決策を導き、その社会実装を後押ししています。



今回実施した研修は、急速な技術進歩に対応し、経営レベルでのAI活用を本格化させたいというワールド社の強い意志に応えるかたちで実現しました。

■経営層が見せたAI変革への本気

急速な生成AIの進化は、もはやIT部門だけの専管事項ではなく、企業の存続を左右する経営課題となっています。研修前に行った事前アンケートでは、参加者のAIに対する理解度や活用経験にはばらつきが見られましたが、本研修を通してワールドの経営層が自ら時間を投じ、AIに向き合い・学び、実践まで行うことで、会社を挙げて変革に取り組むという強いリーダーシップを示すものとなりました。

■「AI社長」と戦略を議論する、未来の経営体験

本研修は、単なるAIの知識習得を目的とした座学ではなく、AIを経営の「戦略的パートナー」として活用する未来の働き方を、経営層自らが体験することに主眼を置いて行われました。



2日間のプログラムを通じて、参加者は生成AIの基本的な知識から、経営判断や企業成長に与える影響まで幅広く学んだ上で、実践的なワークショップに臨みました。

特に注目すべきは、経営層一人ひとりが自ら「AIエージェント」を構築した点です。自社の事業資料などの重要ドキュメントを、オーセンティックAI社が提供する生成AIプラットフォーム「Maison AI」に読み込ませ、AIとの対話を通じて自社の現状分析や戦略立案のヒントを引き出すという、新たな体験に取り組みました。最終日には策定した戦略計画の骨子を、ワールドの社長および、副社長の思考を反映したAIクローン・エージェント「AI社長」「AI副社長」に提出し、客観的なフィードバックを受けるという、未来の評価プロセスを体験しました。

■「期待を遥かに超える価値があった」──参加者の意識を変えた研修の成果

研修後のアンケートでは、参加者全員が「投資した時間に見合う価値があった」と回答し、うち83%が最高評価である「期待を遥かに超える価値があった」を選択しました。また、87%が研修内容を「今後の業務に非常に直結する」と回答しており、研修のインパクトと実用性の高さも示されました。

参加者からは以下のような声が寄せられ、本研修が単なるスキル習得に留まらず、強い危機感と変革への意欲を醸成する場になったことがわかりました。

【参加者のコメント】

「格段に仕事の速度と精度が上がると実感しました。これまでの仕事の進め方が大きく変わるくらいの衝撃でした。」

「市場における企業間競争の原理が根底から変わって、淘汰が進むのではないかという強い危機感を感じた。」

「AIに“作業”を任せ、人間は“創造”に集中する、ということを実感した。AIを業務の標準装備として活用できる人材の育成が急務だと感じた。」



「AIの基本を正しく理解できたこと、有効な活用の仕方を自分の手で体験できたことで、今日からの仕事のやり方を根本から変えていきたいと思います。」

■株式会社AuthenticAI 代表取締役 上田 徹 コメント

今回の経営層向け研修は、AIを経営にどう組み込むかを本質的に問い直す、非常に先進的で意義ある取り組みでした。AIは使い方次第で、単なる効率化ツールにとどまらず、経営者の思考を映し出し、戦略を客観的に評価してくれる「鏡」であり、「メンター」にもなり得ます。

今回参加いただいた皆様が自ら「AIパートナー」を育て、対話し、時には厳しいフィードバックを受けながら戦略を磨き上げる姿は、まさに私たちが目指す『人とAIの共創』そのものでした。今回の研修が、ワールドのさらなる飛躍となると同時に、日本の産業界全体のAIトランスフォーメーションのきっかけとなることを確信しています。

■AuthenticAI社の今後の展望

オーセンティックAI社は、今後も「MaisonAI」の提供を通じて、企業のAI活用を技術面で支えるだけでなく、経営層へのトレーニングや組織全体のAIリテラシー向上など、伴走型のコンサルティング支援を強化してまいります。

企業の課題に深く寄り添いながらAIの社会実装を力強く推進することで、創造性と生産性を高める企業づくりを後押ししていきます。

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-4o）やClaude 3.5 Sonnetをはじめとする9つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、MaisonAIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

・「Maison AI」サービス公式サイト：https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)

■MaisonAIの導入実績と広がる活用

・約50社・累計8,000名以上が利用

・累計利用文字数は21億文字、画像生成は120万枚

・AIエージェントの作成数は2,900体に到達

すでに多くの企業が、Maison AIを通じて生成AIの全社導入を進めることで、大幅な事業効率化や新たなビジネス機会の創出を実現しています。

※実績は、2025年2月時点のもの

■「Maison AI」の特徴

１.複数AIモデルのシームレス活用と透明性

ChatGPT、Google Gemini、Claudeなどの文章生成AIはもちろん、Stable Diffusionを活用した画像生成AIまで、さまざまなモデルを一つのプラットフォーム上で利用可能。目的に応じてモデルを使い分けることが可能なほか、使用している生成AIモデルを利用者に対して常に開示することで、安全・安心かつ透明性の高い利用環境を実現します。



２.組織の規模や用途に応じて使える柔軟なワークスペース機能

チーム単位から部門、全社まで、あらゆる組織レベルや、目的に応じて共同作業が可能なワークスペースを作成可能。ワークスペースにメンバーを招待し、複数名で同時に活用することで、企業の成長や活用範囲に合わせて柔軟に拡張できます。



３.AI導入・活用を支援する、一貫サポート体制

AI導入を担う社内チームと連携し、導入・活用に向けた戦略設計から運用サポートまでを伴走。企業ごとの課題や目的に応じて柔軟にカスタマイズし、AI活用を着実に推進します。



Maison AIは単なるツールの提供にとどまらず、“企業のAI化を進めるパートナー”として選ばれています。これから本格的にAIを活用したい企業にとってMaisonAIは、AI時代の新たな競争力をいち早く手にするための革新的なソリューションです。

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact