「カシオペアカバーバンド」スバク、Eryngiiからの初シングル「Tell Me」を9月3日(水)配信

The Orchard Japanえりんぎより9月3日リリース

“Tell Me” 配信: https://eryngii.art/tellme(https://eryngii.art/tellme)

Eryngiiがスバクのレーベル初作品となる新曲「Tell Me」を発表。シンガー/ギタリストのJade SonとベーシストのLucas Cohenの出会いをきっかけに、半分冗談で「CASIOPEAのコピーバンド」を掲げて始動したトリオ。インディー・ポップ、オルタナ・ロック、グルーヴ志向のソウルを凝縮した約90秒のレイトナイト・トラックで、温かなポケット、ささやくボーカル、そして耳に残るフレーズ“Redirect that energy”が印象的な一曲。

Jade(Vo/Gt)コメント:

「『Tell Me』では“深夜の鼓動”を意識しました。声を荒げずに誠実さを求める、親密で踊れるムード。ささやくボーカル、タイトなポケット、少しのスペース・ファンクのきらめき--私たちのサウンドをミニマルに凝縮した曲です。」

バターのように滑らかなベース、しなやかなギター、温かな鍵盤の上で展開するサウンドは、インディー・チルアウトとオルタナR&Bの間を滑るように行き来し、ローファイ・インディ/ベッドルーム・ポップの文脈に着地。リリックのモチーフ“Redirect that energy”は、自己省察と「欲しいものをきちんと伝えること」の間にある緊張を描く。

スバク (Subak) プロフィール

スバク (Subak) は、ニュージャージー郊外で始まったパンデミック期のベッドルーム・ポップ・プロジェクトを母体に、Jade Son(Vo/Gt)とLucas Cohen(Ba)が合流して現在の編成へ。CASIOPEAのカバーを共通言語に、インディー・ポップやオルタナ・ロック、各地の影響を取り込んだダンサブルなセ

ルフプロデュース・インディー・ソウルを展開。NYCのライヴではジャズで鍛えたドラマーAki Goraiが参加し、スタジオでの“ポケット”重視のサウンドをステージで推進力へと転化する。

取材・問い合わせ: contact@eryngiirecords.com.