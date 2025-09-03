ベビー用品のECでの購入についての消費者調査

【調査結果サマリー】

株式会社ファンくる- ベビー向け消耗品の購入に普段からECサイトを利用する65％- ベビー向け消耗品を普段からECで購入する理由は「買いに行く手間が省けるから」79％- ECサイトで購入することが多いものは「紙おむつ」81％

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回はおむつやミルクなどのベビー向け消耗品のECでの購入について、ECでの購入頻度やよく購入するものなどを「ファンくる」会員631名（男性134名、女性497名）に調査を実施しました。

おむつやミルク、ベビーフードなどのベビー向け消耗品を普段からECサイトで購入する方は65％と、半数以上がECサイトを利用しているようです。年代別にみると、30代では72％もの方が普段からECサイトでベビー向け消耗品を購入していることが分かりました。普段からECで購入する理由は「買いに行く手間が省けるから」が79%と最多で、次いで「ポイントが付くから」61％、「店頭から持ち帰るのが大変だから」59％となりました。ECサイトで購入することが多いものは「紙おむつ」が81％と最も多く、「おしりふき」が49％と続いています。

【調査結果】

1．ベビー向け消耗品の購入に普段からECサイトを利用する65％

2．ベビー向け消耗品を普段からECで購入する理由は「買いに行く手間が省けるから」79％

3．ECサイトで購入することが多いものは「紙おむつ」81％

本調査ではこれ以外にベビー用品を選ぶ際に重視するポイントや使う商品の切り替えについてなど全25問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー

回答者数：631名（男性134名、女性497名）

調査時期：2025年8月1日～18日

調査項目：ベビー用品（消耗品）についての消費者調査

設問数：25

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

※本調査の全結果をご希望の方は、ぜひ当社までご連絡ください。

※本調査結果引用時のお願い

本調査結果の引用時には、以下のご対応をお願い申し上げます。

クレジットに「株式会社ファンくる（Fancrew Inc.）調べ」と明記してください。

WEB上で引用いただく際には、「ファンくる」（https://www.fancrew.jp）リンク付与をお願いいたします。

