パイオニア　幕張メッセで開催される「総務サービスEXPO」に出展

パイオニア株式会社

パイオニアは、2025年9月10日（水）～12日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「第19回 総務サービスEXPO 秋」に出展します。

パイオニアブースでは、スマートフォン専用カーナビアプリの企業向けサービス「COCCHi（コッチ） 法人契約」と、アルコールチェックや運転日報などの安全運転管理業務を一元管理できるフリートマネジメントシステム「MobilityOne（モビリティ・ワン） 安全運転管理」を展示。社用車の安全運転と業務効率化をサポートする両サービスを、デモンストレーションを交えて紹介します。

＜第19回 総務サービスEXPO 秋＞

日 時 ： 2025年9月10日 (水) ～ 12日 (金) 10：00 ～ 17：00

会 場 ： 幕張メッセ 「総務・人事・経理Week」内

パイオニアブース ： ブース番号 6-5

公式ホームページ ： https://www.office-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/lp/inv/ofs.html

＜出展内容＞

■スマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi 法人契約」

100万ダウンロードを超えるスマートフォン専用カーナビアプリを、一括契約・請求書払いで利用できる企業向けのサービス。「仕事オプション」「ゼンリン住宅地図オプション」との組み合わせで、営業・訪問業務などの効率化と生産性向上に貢献します。

「COCCHi 法人契約」 Webサイト： https://jpn.pioneer/ja/mobility-one/cocchi_biz/?ad=pr

■フリートマネジメントシステム「MobilityOne 安全運転管理」

安全運転管理業務に特化したフリートマネジメントシステム。スマートフォン・PCの画面表示に沿って操作するだけで、アルコールチェックや日常点検、運転日報といった一連の安全運転管理業務を迷うことなく確実に行うことができ、管理業務の効率化、法令順守に貢献します。

「MobilityOne 安全運転管理」 Webサイト： https://jpn.pioneer/ja/mobility-one/safedrive/?ad=pr