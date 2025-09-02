2XU創業者が新たに立ち上げた最高性能コンプレッションウエア「SA1NT（セイント）」日本初上陸

株式会社RiEx

スポーツサイエンスと革新的ファブリック技術を融合した次世代パフォーマンスウエアブランド 「SA1NT（セイント）」 が、いよいよ日本市場に本格参入いたします。

【HUMAN SPIRIT.UNBREAKABLE.】私の精神は壊れない。私たちは戦い続けます。ブランドのタグラインです。

今回の目玉となるフラッグシップモデル「PROJECT-1」 は、従来のコンプレッションウエアが主に担ってきた「リカバリー」用途ではなく、レース本番や高強度トレーニングでのパフォーマンス向上を目的とした革新的なモデル。海外ではすでにエリートランナーやクロスフィットアスリートから高く支持されています。

今回の日本ローンチを記念し、2025年9月6日（土）に東京都内にて発表会を開催いたします。

創業者のエイデン・クラーク が来日し、日本のメディア・業界関係者にブランドのビジョンと製品の魅力を直接紹介する他、科学的データのご紹介やブランドアンバサダーによるデモンストレーションなどを行います。

【SA1NT PROJECT-1 製品情報】

何といってもこだわりは厳選された生地にあり！

パフォーマンス特化設計：人間のパフォーマンスのピークを追求するための設計。素材と構造の両面からアプローチ。

独自ファブリック：高い伸縮性と通気性を兼ね備えた軽量素材。

解剖学的筋肉サポート：解剖学に基づいて筋肉を的確にサポートしつつ、コンプレッションによって血流の流れを促進することで疲労と筋肉の損傷を軽減。

対象競技：マラソン、陸上トラック種目、トライアスロン、クロスフィット、スパルタン、ハイロックス、ボディビルダー、その他、頂点を目指す、真剣なアスリート

PROJECT-1は「リカバリー」から「パフォーマンス発揮」へと視点を転換し、競技志向のアスリートに新しい選択肢を提供します。

【SA1NT 日本ローンチイベント概要】

日時：2025年9月6日（土）

会場：東京都内（招待制）

内容：

創業者エイデン・クラークによるブランド＆製品プレゼンテーション

陸上、スパルタンレースのトップアスリートによる着用体験コメント

「筋肉のブレの違い」をスローモーション映像で比較体験

メディア、インフルエンサーとの交流会

*参加ご希望のメディア様は事務局までご連絡ください。

【インタビュー取材のご案内】

ローンチイベント当日および前後のスケジュールにて、創業者エイデン・クラークへの個別取材機会を設定可能です。インタビューをご希望の媒体様は、以下の事務局までお気軽にお問い合わせください。

【 SA1NTについて 】

セイント創始者のエイデン・クラークは2005年に現在のコンプレッションウエアのブランドリーダーとも言える２XUを創設した一人です。2018年に彼はブランドを退き、５年後に再び動き始めました。

2023年には「もっと良いものができるはず」と情熱的に商品開発に取り組み、アスリートのパフォーマンスを高めることに特化したコンプレッションウエアを作り上げました。SA1NTは立ち上げてから数ヶ月で新たな革新的なコンプレッションウエアリーダーとして認められ、複数のスポーツクラブ、スポーツウエアの公式コンプレッションパートナーとなりました。

セイント創始者のエイデン・クラーク。業界を２０年熟知し、ついに新ブランドに取り組んだ。

2024年にはワールドチャンピオンのマイク・トリーズと手を組み、PROJECT-1【プロジェクトワン】シリーズを立ち上げました。マイクは自らもアスリートとして活動するなかで、ランニングやエンデュランススポーツに最適な要素とは何かを知り尽くす立場から、多くのブランドの開発にも携わってきました。PROJECT-1はそんな彼のこだわりが詰まった最高峰のシリーズとして完成しました。

自らの開発したサンプルをテストするマイクトリーズ

創業者エイデン・クラークの来日期間 2025年９月２日～９月８日

本件に関するお問い合わせ先

SA1NT Japan トリーズりえ子

Email saintlayersjapan@gmail.com

SA1NT Japanサイト

https://saintlayers.jp/