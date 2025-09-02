株式会社メディプラン 介護付有料老人ホーム ケア・キューブいくの　関西の朝を彩る「よ～いドン！」で初のインフォマーシャルを制作

株式会社メディプラン

ケア・キューブ いくの 外観「よ～いドン！」インフォマーシャルCM放送のお知らせ

・タイトル ：株式会社メディプラン×よ～いドン！

・放送期間 ：2025年9月4日（木）～2025年11月27日（木）

・放送エリア：関西2府4県

・放送局 ：関西テレビ放送株式会社

・番組名 ：「よ～いドン！」毎週木曜日

・放送時間 ：午前9時50分～午前11時19分

株式会社メディプラン（代表取締役：藤田 敏）は、2025年9月4日（木）より、

関西テレビの人気番組「よ～いドン！」にて、弊社初となるインフォマーシャルCMを放送します。

今回の撮影場所は2025年3月に大阪市生野区に開設した「ケア・キューブいくの」

出演者には、落語界を代表する月亭八方師匠と、そのご子息の月亭八光さんが登場。

番組内では初となる“ 親子共演 ”が実現しました。

親子ならではの息の合ったやり取りに加え、

弊社代表・藤田 敏との掛け合いも見どころのひとつ。

さらに、CMでは当社独自の取り組みやサービスについてもご紹介。

「介護のイメージを変えたい」という弊社の想いを、多くの方にお伝えできる内容となっています。

ぜひ、関西の朝を彩る『よ～いドン！』を通じて、私たちの新しい挑戦をご覧ください。

ケア・キューブ いくの HPはコチラ(https://www.mediplan.jp/carecube_ikuno/)☚

撮影風景

「ケア・キューブ いくの」の特徴

「ケア・キューブいくの」では、介護・看護にフォーカスした、メディプランならではの高品質なサービスをご提供します。

入居者様はもちろん、ご家族様にとっても安心できる 24時間体制の介護・看護サービス を、

まるで世界旅行に出掛けたような、贅を尽くした空間の中でお届けします。

１. 世界を旅するようなフロアデザイン

各フロアの食堂は、

「ハワイ」「ヴィンテージアメリカ」「アジア」「モダンブルックリン」

「クラシックヴェルサイユ」をイメージしたインテリアで彩り、

日常を過ごしながらも、訪れるたびに異国の雰囲気を味わえる国際色豊かな空間を演出。

2F Hawaii4F Asia3F Vintage America5F Modern Brooklyn7F Classic Versailles２. ICTを活用した安心サポート

睡眠や覚醒の状態をリアルタイムで把握できる

見守り支援システム「眠りCONNECT」を全居室に完備。

さらに、お薬の飲み忘れを防止するシステムや

介護記録ソフトなどを導入し、

迅速かつきめ細やかなケアを実現。

入居者様のQOL向上に貢献します。

３. 専門スタッフによる万全の医療・介護体制

24時間看護師が常駐するほか、機能訓練指導員(言語聴覚士、理学療法士)による個別リハビリを実施。急な体調変化にも、お一人おひとりに合わせた対応ができる安心の医療連携体制を整えています。さらに、毎日開催されるアクティビティや、四季を感じられる多彩なイベントも充実。

個別性を大切にしたサポートで、心身ともに笑顔になれる毎日をお届けします。

メディプランが提供する介護サービス「ナーシング・ライフプライム」とは

メディプランは、

看護（ナーシング）と介護（ライフプライム）を

組み合わせた独自の連携体制

「ナーシングライフプライム」を構築しています。

「介護・ケアプラン」「看護」「薬局」「リハビリ」「DLC※」の

５つのサービスを自社で一体的に展開。

調剤薬局からスタートした当社だからこそ実現できる

医療と介護の強固な連携 により、

入居者様が健やかで安心できる毎日をサポートします。

※DLCとは、『介護スタッフが本来の役割である「介護ケア」に専念できるように導入した、ドライバー(D)、ランドリー(L)、クリーン(C)の頭文字をとった、弊社独自のサポート体制』

施設・会社概要

よ～いドン！撮影終了時の集合写真

■ 介護付有料老人ホーム「ケア・キューブいくの」

所在地 ：〒544-0032 大阪市生野区中川西３丁目5-16

アクセス ：JR大阪環状線「桃谷」駅から徒歩約18分

OsakaMetro千日前線「今里」「北巽」駅から徒歩約19分

施設の類型 ：介護付有料老人ホーム

居室数 ：126室（定員128名） 全室個室 (二人部屋２室)

敷地面積 ：817.2平方メートル

建物延床面積 ：3346.45平方メートル

建物構造 ：鉄骨造地上7階建て

開設日 ：2025年3月

利用料金等 ：月額34.5万円～

入居相談窓口 ：☏ 06-6712-0880

【HP】https://www.mediplan.jp/carecube_ikuno/

■ 会社概要

名称 ：株式会社メディプラン

所在地 ：〒541-0041 大阪市中央区北浜3-2-24北沢ビル6階

代表者 ：代表取締役 藤田敏

事業内容 ：・介護付有料老人ホーム「ソレイユ」の運営

・住宅型有料老人ホーム「ケア・キューブ」の運営（通所介護併設）

・調剤薬局（在宅専門）の運営

・訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業所の運営

【HP】https://www.mediplan.jp/(https://www.mediplan.jp/)