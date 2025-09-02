日本でも人気急浮上AtHeart、デビュー曲 ′Plot Twist′ Youtube音源ストリーミング&MV再生回数同時に1500万回突破！デビュー3 週間で快進撃！

TITAN CONTENT

8 月 13 日にデビューした韓国の新人ガールズグループ AtHeart（エトハート）が、デビューからわずか 3 週間で異例の快進撃を見せ、韓国のみならず日本でも注目度を急速に高めている。

デビュー曲「Plot Twist」は YouTube で音源・MV 再生数ともに 1,500 万回を突破。公開直後からインドネシア、ベトナム、フィリピンのYouTubeデイリーチャート上位にランクインし、アジアを中心にグローバル人気を証明した。

さらに TikTok では「Plot Twistチャレンジ」が大きな話題となり、SHINee の KEY や Red Velvet のジョイ、BOYNEXTDOOR のジェヒョンといった K-POP トップアーティストも参加。日本国内でも動画が拡散され300 万回を超える人気動画も生まれるなど、SNS 世代のファンを中心に「次に来るガールズグループ」との声が急速に広がっている。

日本での存在感も際立っている。TITAN CONTENTによると、Apple Musicの国別ランキング（8月23日時点）で日本が1位を記録。さらに、デビュー前から明治「SAVAS Shape&Beauty」の広告モデルに抜擢されるなど、異例の活動で日本市場でも早くから認知度を拡大していた。

韓国での活動3週目に突入したAtHeartは、8月28日放送のMnet『M COUNTDOWN』で収録曲「Push Back」を初披露。世界的振付師リアキム（1Million Dance Studio創立者・TITAN CONTENT現CPO）がサポート出演し、圧巻のステージを繰り広げた。このパフォーマンスは日本のファンの間でも大きな話題となり、「音楽性・パフォーマンス力・ビジュアルを兼ね備えた本物のガールズグループ」と高く評価されている。

また、少女時代や東方神起を手がけた名プロデューサー、カン・ジョンアが手掛ける初のガールズグループであることも話題。メンバーのナヒョンが韓国スターバックスの広告モデルに起用されるなど、音楽シーンを超えた活躍にも注目が集まっている。

さらに、AtHeartは世界初の米国本社K-POP専門レーベル「TITAN CONTENT」から誕生した初のアーティスト。デビュー直後からハリウッド・リポーター、ローリングストーン、MTV、NME、ビルボードブラジル、ビルボードフィリピン、ナイロンフィリピンなど数多くの海外有力メディアが取り上げ、米ビルボードからは「今月のK-POPルーキー」にも選出された。

各方面からの好評を受け、当初の予定よりデビュー活動期間を延長して音楽番組出演を継続中のAtHeart。デビュー3週間にして韓国・日本のみならずアジア全域、さらに世界中で注目を集める彼女たちは、第5世代を代表するガールズグループとしてさらなる飛躍が期待されている。

[写真提供＝Titan Content]

