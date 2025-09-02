株式会社ALUHA

株式会社ALUHA（本社：石川県金沢市、代表：荻野 永策）は、2025年9月に、BtoBマーケティングセミナー「顧客やリードの課題を調査・分析し課題データを施策に活かす方法」を実施いたします。

今回のセミナーでは、BtoB企業向けに、顧客やリードの課題調査の仕方とその分析手法、そして、分析結果を営業やマーケティング施策に反映する方法について、事例を交えながら詳しくお話しします。さらに、顧客やリードの「未来の課題」について、生成AIを活用した分析方法もご紹介します。

セミナータイトル

BtoBマーケティングセミナー「顧客やリードの課題を調査・分析し課題データを施策に活かす方法」

セミナーの内容

（１）顧客やリードの課題を調査・収集する方法

（２）課題分析の手法「未来の課題予測と各施策への落とし込み方法」

（３）課題分析から営業・マーケティング施策を設計した成功事例

【開催概要】

開催方式：個別セミナー（申込企業様と弊社のみで実施するセミナー）形式で実施します。個別実施することでより深いディスカッションが可能となります。

開催期間：2025年9月3日から9月30日まで（土日・祝日・夏季休暇は除外）まで。個別実施ですのでお申込み後、日程調整いたします。

開催方法：オンラインセミナー

参加費：無料

申込数：３社まで

主催：株式会社ALUHA

【お申し込み方法・お問い合わせ】

下記のセミナー詳細ページより必要事項を記入しお申し込みください。

BtoBマーケティングセミナー「顧客やリードの課題を調査・分析し課題データを施策に活かす方法」(https://btobmarketing.aluha.net/news/needs-analysis-method-seminar/)

お申し込みいただけましたら、内容を確認後、日程調整をさせていただきます。

【会社概要】

社名：株式会社ALUHA

本社所在地：石川県金沢市西泉6-163 ALUHA WEST 101

代表取締役：荻野永策

事業内容： BtoBマーケティングコンサルティング、営業戦略コンサルティング

設立： 2003年4月

【弊社のWEBサイト】

株式会社ALUHAの会社概要(https://www.aluha.co.jp/)

BtoBマーケティングコンサルティング・支援サービスサイト(https://btobmarketing.aluha.net/)

BtoBマーケティングコンサルティング成功事例(https://btobmarketing.aluha.net/case/customer/)

BtoBマーケティングや営業戦略のセミナー開催事例(https://btobmarketing.aluha.net/case/btob-marketing-seminar/)