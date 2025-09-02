アドバイザーナビ株式会社、新たな医療情報発信メディア「診療ナビ」を2025年9月1日よりリリース

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀）は、2025年9月1日より、開業クリニックに特化した医療情報発信メディア「診療ナビ」を正式にリリースいたしました。

「診療ナビ(https://shinryo-navi.com/)」では、現場で活躍する先生方に直接インタビューを行い、診療へのこだわり、地域医療への思い、先進医療への挑戦などを深く掘り下げてお届けします。

「診療ナビ」とは

診療ナビ（https://shinryo-navi.com/）

医療の最前線に立つ先生方が、どのような想いで日々の診療に臨んでいるのか。

患者一人ひとりに向き合いながら、どのように医療の未来を描いているのか。

「診療ナビ」は、そうした“現場の生の声”を丁寧に取材し発信する医療情報メディアです。

インタビュアーがクリニックを訪問し、診療の姿勢や地域に果たす役割、さらには先生自身の人生観や医療観まで幅広くお聞きします。

医療に携わる方々はもちろん、患者さんやそのご家族、地域の皆さまにとっても、医療をより深く理解し、安心して受診いただけるきっかけになることを目指しています。

読者が得られる価値

掲載記事例

- 医療を“身近に”感じられる専門的になりがちな医療の話題を、先生の人柄や想いを通じてやさしく理解できる。- 最新の医療情報にアクセスできる医療現場で実践されている日々進化する医療の今を知ることができる。- 地域医療の取り組みを知る生活習慣病の予防、女性の健康支援、働く人の医療アクセスなど、地域に根差した実践例を知ることができる。

信州会クリニック｜永井 一成 院長(https://shinryo-navi.com/doctor/shinshukai-clinic/)

しが内科・循環器内科クリニック｜ 志賀 洋史 院長(https://shinryo-navi.com/doctor/shiga-clinic/)

ブレストサージャリークリニック｜岩平 佳子 院長(https://shinryo-navi.com/doctor/breast-surgery-clinic/)

アーモンドクリニック｜中山 樹院長(https://shinryo-navi.com/doctor/almond-clinic/)

自由が丘ちあきレディースクリニック｜飯塚 千祥 院長(https://shinryo-navi.com/doctor/chiaki-lc/)

イーヘルスクリニック新宿院｜天野 方一院長(https://shinryo-navi.com/doctor/ehealthclinic/)

今後の展望

今後も定期的に取材を重ね、全国の先生方の声を発信していきます。

「診療ナビ」を通じて、読者の皆さまが医療を正しく理解し、安心して受診できる社会や医療従事者の想いが広く共有され、地域との信頼が深まる社会の実現に貢献してまいります。

会社概要

会社名：アドバイザーナビ株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町８－１

代表者：代表取締役 平 行秀

事業内容：資産運用マッチング事業、金融メディア事業、医療メディア事業

本件に関するお問い合わせ先：https://adviser-navi.co.jp/contact.php